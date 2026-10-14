Khánh Hòa: Triển khai diện rộng chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe an toàn

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an các xã, phường triển khai "Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn" tại xã Tân Định, phường Cam Ranh và phường Bảo An, thu hút hơn 500 người dân, giáo viên và lực lượng nòng cốt ở cơ sở tham gia.

Đông đảo cán bộ, người dân tham gia buổi tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. (Ảnh: CAKH).

Tại các buổi tập huấn, cán bộ CSGT phổ biến những quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn người tham gia nhận diện các nguy cơ mất an toàn và kỹ năng phòng tránh tai nạn khi điều khiển mô tô, xe gắn máy.

Bên cạnh phần lý thuyết, người tham gia được kiểm tra nhận thức, thực hành kỹ năng lái xe trên sa hình và xử lý các tình huống thường gặp như di chuyển qua nút giao, đường cong, phanh xe khi trời mưa, đường trơn trượt hoặc bất ngờ xuất hiện chướng ngại vật.

Cán bộ CSGT hướng dẫn thực hành kỹ năng lái mô tô, xe gắn máy an toàn. (Ảnh: CAKH).

Đáng chú ý, lực lượng CSGT sử dụng các video ghi lại những vụ tai nạn giao thông thực tế để phân tích nguyên nhân, chỉ ra các hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Qua đó, giúp người tham gia nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động xử lý tình huống khi lưu thông trên đường.

Ngoài ra, người tham gia còn được hướng dẫn quét mã QR để thực hiện bài kiểm tra kiến thức pháp luật về giao thông do Cục CSGT ban hành. Hình thức này giúp người dân thuận tiện tự đánh giá kiến thức, ôn luyện và củng cố kỹ năng tham gia giao thông an toàn ngay trên điện thoại thông minh.

Thông qua chiến dịch, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa hướng đến nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện cho người dân; đồng thời phát huy vai trò của nhà trường, các tổ chức đoàn thể và lực lượng cơ sở trong công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Thời gian tới, chiến dịch sẽ tiếp tục được mở rộng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông.