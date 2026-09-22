Khánh Hòa triển khai Đề án Phát triển Cổng Pháp luật quốc gia

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản số 11542 ngày 17-9-2026 về việc triển khai Đề án “Phát triển Cổng Pháp luật quốc gia giai đoạn 2026 - 2030” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung quán triệt, phổ biến Quyết định số 1264 ngày 13-7-2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển Cổng Pháp luật quốc gia giai đoạn 2026 - 2030” đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là lực lượng trực tiếp làm công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, chuyển đổi số và quản trị thông tin trên môi trường điện tử.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) mới và văn bản hợp nhất VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành, quản lý được cung cấp kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định; phân công tổ chức, đơn vị làm đầu mối tham mưu; chủ động rà soát, phối hợp với Sở Tư pháp cung cấp, đồng bộ dữ liệu pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý để cập nhật lên Cổng Pháp luật quốc gia. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả triển khai tại đơn vị mình phụ trách.

Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, ngành Trung ương trong quá trình xây dựng, phát triển, vận hành, khai thác và sử dụng Cổng Pháp luật quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Tư pháp đăng tải công khai bản dịch tiếng Anh các VBQPPL liên quan đến đời sống, việc làm, đầu tư, kinh doanh của người nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài trên Cổng Pháp luật quốc gia theo quy định và chuẩn kỹ thuật; đăng tải bản dịch VBQPPL ra tiếng nước ngoài trên Cổng Pháp luật quốc gia theo quy định; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung vượt thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện đề án cho Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Trung tâm Công báo và Cổng Thông tin điện tử tỉnh chủ động truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa, các hợp phần và tiện ích tích hợp của Cổng Pháp luật quốc gia bằng nhiều hình thức; tăng thời lượng, chuyên mục hướng dẫn tiếp cận, khai thác, sử dụng các dữ liệu và tiện ích về pháp luật trên Cổng Pháp luật quốc gia.