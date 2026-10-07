Khánh Hòa triển khai Chương trình phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026 - 2030

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình tổng thể phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026 - 2030 theo Quyết định số 1128 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và phát triển bền vững khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có 1.500 tổ hợp tác với khoảng 15.000 thành viên; 500 HTX với 50.000 thành viên và 2 liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả. Về chất lượng, tỉnh đặt mục tiêu có trên 60% số HTX được xếp loại khá, tốt; 100% cán bộ quản lý HTX được đào tạo, nâng cao trình độ. Đối với khu vực nông nghiệp, doanh thu bình quân HTX từ 2 tỷ đồng/năm trở lên, thu nhập bình quân của người lao động đạt 100 - 120 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh đó, khoảng 90% HTX nông nghiệp ứng dụng nhật ký sản xuất điện tử và truy xuất nguồn gốc; 40 - 50 HTX ứng dụng công nghệ cao và 50% HTX nông nghiệp liên kết chuỗi giá trị.

Công nhân làm việc tại Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Vĩnh Phước (phường Ninh Hòa).

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức; củng cố, cơ cấu lại hoạt động của các HTX; đẩy mạnh hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP; xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tỉnh cũng sẽ lựa chọn ít nhất 6 mô hình HTX, liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả để nhân rộng, đồng thời tập trung xử lý dứt điểm các HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện chi tiết trước ngày 20-10, phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả.