Khánh Hòa triển khai chương trình bình ổn thị trường Tết Nguyên đán 2027

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định giá cả, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trước, trong và sau Tết.

Theo kế hoạch, tỉnh tập trung theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như: Gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc, gia cầm, trứng, thực phẩm chế biến, rau, củ, quả…; chủ động phương án điều phối nguồn hàng, hạn chế tình trạng khan hiếm, tăng giá đột biến. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh được khuyến khích chủ động khai thác nguồn hàng, tăng cường dự trữ, mở rộng hệ thống phân phối và tổ chức các chương trình khuyến mại phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị Lotte Mart Nha Trang (phường Tây Nha Trang).

Đặc biệt, tỉnh khuyến khích mở rộng các điểm bán hàng bình ổn tại chợ, khu dân cư, khu công nghiệp; tổ chức các đợt bán hàng lưu động, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để người dân tiếp cận hàng hóa chất lượng, giá cả hợp lý. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, giới thiệu ít nhất 20 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông nghiệp có nguồn hàng ổn định tham gia chương trình.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai chương trình; theo dõi diễn biến thị trường, kịp thời đề xuất giải pháp điều phối hàng hóa khi có biến động. Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng và vi phạm quy định về giá. Các địa phương chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung, phối hợp tổ chức các điểm bán hàng bình ổn, góp phần ổn định thị trường, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.

DẠ NGUYỆT