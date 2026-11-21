UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 14343 về thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với đơn vị liên quan phát động Chiến dịch “Không một mình” tại Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Nha Trang.

Theo kế hoạch, Khánh Hòa hướng tới trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng số phù hợp với từng độ tuổi để các em biết tự bảo vệ mình, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tương tác an toàn trên mạng. Song song đó, công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng sẽ chuyển dần sang chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm các mối nguy hại, góp phần hình thành thế hệ “công dân số” của tỉnh.

Kế hoạch đặt ra 3 mục tiêu cụ thể, gồm: 100% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai giải pháp an ninh mạng, 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập Internet trên địa bàn tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại trên đường truyền; 100% xã, phường triển khai giải pháp công nghệ hỗ trợ giáo dục kỹ năng số, tư vấn và hỗ trợ thông minh cho trẻ em; 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp khi bản thân các em, người thân hoặc cộng đồng có yêu cầu.

Để đạt các mục tiêu này, kế hoạch đưa ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có việc tăng cường kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ quy định về bảo vệ trẻ em và dữ liệu cá nhân của trẻ em; ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện nạn nhân và nghi phạm qua hình ảnh, video trên mạng. Tỉnh cũng sẽ nhân rộng mô hình “Cha mẹ đồng hành cùng con trên môi trường trực tuyến”, tiếp tục Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến”, triển khai hằng năm mô hình “Sáng kiến trẻ em - Không gian số an toàn” và phối hợp với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) để tiếp nhận, xử lý thông tin trẻ em bị xâm hại. Ngoài ra, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử công cộng phải niêm yết nội quy và danh sách trò chơi được cấp phép kèm phân loại độ tuổi. Học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ điện thoại thông minh...

Công an tỉnh được giao chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Định kỳ 6 tháng và hằng năm, các đơn vị báo cáo kết quả về UBND tỉnh qua Công an tỉnh.