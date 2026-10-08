Khánh Hòa triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ giai đoạn 2026 - 2030

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 nhằm nâng cao năng lực tạo lập, xác lập, quản trị, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.

Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, số đơn đăng ký sáng chế và văn bằng bảo hộ sáng chế tăng bình quân 16 - 18%/năm; đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tăng 6 - 8%/năm và đơn đăng ký nhãn hiệu tăng 8 - 10%/năm. Tỉnh phấn đấu có ít nhất 2 - 3 giống cây trồng được đăng ký bảo hộ; phát triển mới và khai thác hiệu quả tối thiểu 1 - 2 chỉ dẫn địa lý, 3 nhãn hiệu chứng nhận và 3 nhãn hiệu tập thể gắn với sản phẩm, dịch vụ đặc trưng, chủ lực của tỉnh.

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Tỉnh cũng đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 20 doanh nghiệp sử dụng hiệu quả công cụ sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh; thí điểm hỗ trợ xác định giá trị ít nhất 10 quyền sở hữu trí tuệ của viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; tỷ lệ sáng chế được khai thác thương mại đạt 8 - 10% số sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ... Đồng thời, xây dựng, cập nhật và vận hành cơ sở dữ liệu quản trị sở hữu trí tuệ cấp tỉnh, gắn với dữ liệu về quyền sở hữu công nghiệp, giống cây trồng và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Kế hoạch chú trọng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhất là trên môi trường số; nghiên cứu ứng dụng công nghệ để giám sát, phát hiện và cảnh báo sớm hành vi xâm phạm. Cùng với đó, tỉnh thúc đẩy hình thành mạng lưới chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký, quản trị và thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Triển khai chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; thúc đẩy tạo lập các đối tượng sở hữu trí tuệ; nâng cao hiệu quả khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ; phát triển các hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ; tăng cường nguồn nhân lực; hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội; đồng thời đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế về sở hữu trí tuệ. Trong đó, tỉnh chú trọng số hóa dữ liệu, ứng dụng công nghệ trong quản lý, phát hiện và cảnh báo hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số; hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký, quản trị và khai thác tài sản trí tuệ, nhất là đối với các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của địa phương.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì tham mưu, tổ chức triển khai kế hoạch; phối hợp với các sở, ngành, địa phương gắn hoạt động sở hữu trí tuệ với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của tỉnh.