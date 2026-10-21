Khánh Hòa triển khai các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Ngày 19-10, đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa ký Công văn số 1961-CV/TU về việc triển khai thực hiện các văn kiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 13-10-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; gắn việc quán triệt các nghị quyết với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Các nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 10-2026.

Các đồng chí: Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Mai Trực - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Mau - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV tổ chức ngày 16-10, tại điểm cầu Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 224-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Quy định số 225-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, xây dựng dự thảo văn bản cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, bảo đảm tính hiệu quả, khả thi và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2026, phấn đấu đạt kết quả cao nhất; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và kịch bản tăng trưởng năm 2027 theo từng quý, hoàn thành trước ngày 15-12-2026. Các cơ quan, đơn vị đăng ký nội dung, đề án để xây dựng Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gửi về Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 20-11-2026.

Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị và củng cố niềm tin của Nhân dân. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cụ thể hóa 3 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, gồm: Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới và Chương trình hành động số 47-CTr/TW, ngày 15-10-2026 của Bộ Chính trị về thực hiện các Nghị quyết nêu trên.

Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai các nội dung về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027. Đồng thời, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, cơ quan thực hiện, tiến độ, gắn với các mục tiêu phát triển của tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được giao chủ trì tham mưu quán triệt, thực hiện Quy định số 225-QĐ/TW, rà soát, đề xuất điều chỉnh các quy định, quy trình, chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các nội dung tham mưu cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 gửi về Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trước ngày 27-10-2026. Văn phòng Tỉnh ủy có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.