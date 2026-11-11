Khánh Hòa: Trao tặng Quỹ Khuyến học Hòa Bình cho Trường Tiểu học Nguyễn Lựu

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong trao 10 bộ máy vi tính cho Trường Tiểu học Nguyễn Lựu. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đại diện thân nhân gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lựu, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Lựu.

Tại buổi lễ, ông Trần Trọng Đỗ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Lựu cho biết, đến nay, Quỹ Khuyến học Hòa Bình của nhà trường đã xây dựng và tích lũy được tổng số tiền 2,8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, thời gian qua, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tổ chức khen thưởng và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng. Qua đó, nhiều học sinh có nguy cơ bỏ học được tiếp thêm điều kiện để tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ học tập.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

"Nhà trường sẽ quản lý, sử dụng nguồn Quỹ Khuyến học Hòa Bình nghiêm túc, minh bạch, công khai và đúng quy chế hoạt động đã ban hành. Toàn bộ kinh phí tài trợ cùng nguồn quỹ hiện có sẽ được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, ưu tiên khen thưởng học sinh giỏi, học sinh đạt thành tích cao và hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường chính cũng như các phân hiệu, điểm trường lẻ", ông Trần Trọng Đỗ khẳng định.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt thân nhân gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lựu, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Toàn cảnh buổi lễ trao tặng Quỹ Khuyến học Hòa Bình. (Ảnh: VŨ TÂN)

Đối với Quỹ Khuyến học Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị nhà trường quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, phát huy vai trò động viên, khích lệ học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập và rèn luyện, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trao tặng nhà trường 10 bộ máy tính và đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trao hỗ trợ 1 tỷ đồng cho Trường Tiểu học Nguyễn Lựu, góp phần tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, phục vụ công tác dạy và học.