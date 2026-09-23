Khánh Hòa: Trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Đồng chí Trương Thị Mỹ Hoa trao học bổng cho các học sinh. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tại chương trình, Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” trao 130 suất học bổng cho các học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, những suất học bổng không chỉ mang đến sự hỗ trợ về mặt vật chất, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Thị Mỹ Hoa phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

“Thời gian qua, nhiều học sinh được nhận học bổng đã không ngừng cố gắng, duy trì thành tích học tập tốt, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, từng bước trưởng thành và trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Những kết quả đó là minh chứng cho ý nghĩa nhân văn và giá trị thiết thực của chương trình học bổng được Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo cùng Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” bền bỉ triển khai”, đồng chí Lê Huyền nhấn mạnh.

Không chỉ hỗ trợ học sinh bằng những suất học bổng thường niên, Quỹ còn đồng hành lâu dài với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Huyền phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo nhấn mạnh, tại Khánh Hòa hiện có 226 học sinh, sinh viên đang được Quỹ hỗ trợ thông qua các dự án đầu tư chiều sâu. Trong đó, Dự án “Ươm mầm tương lai” đang hỗ trợ 125 em. Mức kinh phí hỗ trợ bình quân khoảng 100 triệu đồng/em/năm, qua đó giúp các em có điều kiện học tập.

“Bên cạnh đó, chương trình còn đồng hành với con em cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển, đảo và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trong số các trường hợp được hỗ trợ có con em cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Lữ đoàn Tàu ngầm 196, Chi đội Kiểm ngư số 4, Vùng 4 Hải quân và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển, đảo”, đồng chí Trương Thị Mỹ Hoa thông tin.

Toàn cảnh buổi lễ trao học bổng. (Ảnh: VŨ TÂN)

Việc hỗ trợ học sinh, không chỉ tập trung vào con em đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh vùng cao, vùng khó khăn trên đất liền, mà còn hướng tới con em của cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biển, đảo. Đây là sự đồng hành thiết thực, góp phần chăm lo hậu phương, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.