Khánh Hòa trao cờ xuất quân cho đoàn thể thao tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc

Chiều 16/10, tại phường Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ I năm 2026 và lễ xuất quân Đoàn thể thao tỉnh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đại hội TDTT tỉnh Khánh Hòa lần thứ I có 74 đoàn thể thao tham dự, gồm 64 đoàn xã, phường và 10 đoàn thuộc các sở, ngành, lực lượng vũ trang, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tổng cộng có 4.315 VĐV tranh tài ở 21 môn thể thao.

Kết thúc Đại hội, Ban tổ chức đã trao 268 bộ huy chương cho các cá nhân, đôi, đồng đội và tập thể đạt thành tích. Ở bảng xếp hạng toàn đoàn, UBND phường Nha Trang giành giải Nhất, UBND phường Phan Rang giành giải Nhì, UBND xã Phước Hữu giành giải Ba. Ở các khối thi đua, UBND phường Nha Trang dẫn đầu Khối 1, UBND xã Phước Hữu dẫn đầu Khối 2 và Công an tỉnh dẫn đầu Khối 3.

Dịp này, Ban tổ chức trao cờ cho 5 đơn vị đạt thành tích xuất sắc và các khối thi đua; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 23 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ban tổ chức Đại hội cũng trao giấy khen cho 25 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức.

Quyết tâm chinh phục đấu trường toàn quốc

Tiếp nối thành công của Đại hội TDTT cấp tỉnh, lễ xuất quân Đoàn thể thao Khánh Hòa tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ chức trang trọng, thể hiện quyết tâm của các huấn luyện viên (HLV), VĐV trước thềm tranh tài.

Đoàn thể thao Khánh Hòa tham gia 23 môn thi đấu, với tổng lực lượng 260 HLV, VĐV. Trong đó, 15 đội thuộc Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Thể thao tỉnh tham gia các môn: bóng bàn, bóng chuyền bãi biển, bóng chuyền trong nhà, cử tạ, điền kinh, karate, kickboxing, khiêu vũ thể thao, muay, roller sport, taekwondo, thể hình, triathlon, võ cổ truyền và vovinam.

Tám đội thể thao ngoài Trung tâm tham gia các môn: aerobic, billiards, boxing, judo, thể thao điện tử (esports), võ thuật tổng hợp (MMA), lân sư rồng và bóng rổ.

Tại buổi lễ, nghi thức trao cờ xuất quân cho Đoàn thể thao tỉnh được tổ chức trang trọng. Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa trao cờ cho Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Thể thao tỉnh cùng đại diện hai VĐV xuất sắc.

Khoảnh khắc lá cờ được trao trước sự chứng kiến của các thành viên đoàn thể thao là lời động viên, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của lãnh đạo, Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với các HLV, VĐV. Mỗi thành viên của đoàn được kỳ vọng sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và ý chí thi đấu, mang hình ảnh thể thao Khánh Hòa đến với đấu trường toàn quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đại hội, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ban tổ chức, các đoàn thể thao, HLV, trọng tài và VĐV đạt được; đồng thời nhấn mạnh:

“Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Ban Tổ chức, các đoàn thể thao, huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên đã đạt được; đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của các lực lượng phục vụ, cơ quan thông tấn, báo chí trong quá trình tổ chức Đại hội.

Tôi đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động ‘Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại’; quan tâm đầu tư, khai thác hiệu quả các thiết chế thể thao ở cơ sở; tăng cường tổ chức các hoạt động thể dục thể thao phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần rà soát kết quả Đại hội, phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng vận động viên có triển vọng, tạo nguồn lực cho thể thao thành tích cao của tỉnh.

Đối với Đoàn thể thao tỉnh tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc, yêu cầu huấn luyện viên, vận động viên phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao nhất; thể hiện hình ảnh vận động viên Khánh Hòa bản lĩnh, văn minh, trách nhiệm và giàu khát vọng”.

Dịp này, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa trao tặng 320 áo khoác thể thao cao cấp in dòng chữ “Khánh Hòa” cho Đoàn thể thao tỉnh tham dự Đại hội.

Lãnh đạo Công ty Yến Sào Khánh Hòa trao biểu trưng tặng áo

Sự đồng hành của doanh nghiệp góp phần bổ sung trang phục cho các thành viên đoàn, đồng thời thể hiện sự quan tâm, cổ vũ của doanh nghiệp đối với thể thao địa phương. Với hành trang được chuẩn bị cùng quyết tâm thi đấu, Đoàn thể thao Khánh Hòa hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với tinh thần đoàn kết, tự tin và nỗ lực đạt thành tích cao nhất.