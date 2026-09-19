Khánh Hòa trao 3.000 phần quà cho Vầng trăng yêu thương

Với tinh thần không để một em nhỏ nào bị bỏ quên trong mùa Trung thu 2026, Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa phối hợp với nhiều đơn vị đồng hành tổ chức Đêm hội Trăng Rằm, chủ đề “Vầng trăng yêu thương - Trung thu hạnh phúc”, với 3.000 phần quà dành tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên toàn tỉnh.

Đặc biệt, chương trình có sự đồng hành của Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng và Ban Tổ chức Miss World 2026.

Khai hội “Vầng trăng yêu thương - Trung thu hạnh phúc” 2026 được thắp sáng bằng sự chăm lo dành cho “những vầng trăng khuyết” - các trẻ em khuyết tật, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các mái ấm, cơ sở chăm sóc, trung tâm bảo trợ xã hội.

Biểu diễn lân- sư rồng khai hội

Ban tổ chức đã tiếp nhận bảng tượng trưng các phần quà tài trợ, đồng thời tặng hoa và thư tri ân đến các doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình.

Trong đêm khai hội tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh tối qua, 500 phần quà Trung thu đã được trao trực tiếp cho các em thiếu nhi đến từ các mái ấm, cơ sở chăm sóc và trung tâm bảo trợ xã hội khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa; cùng thiếu nhi đang sinh hoạt, học tập tại các câu lạc bộ, đội nhóm tại trụ sở chính của Cung Văn hóa Thiếu nhi.

Đồng thời, Ban Tổ chức cũng gửi 1.000 phần quà Trung thu đến các em nhỏ tại những mái ấm, cơ sở chăm sóc và trung tâm bảo trợ xã hội không đủ điều kiện tham dự trực tiếp. Mỗi phần quà trị giá hơn 200.000 đồng, gồm bánh Trung thu, bánh kẹo, lồng đèn ông sao...

Với các em tham dự, đây là một đêm phá cỗ Trung thu ấn tượng đặc biệt nhất từ trước đến nay. Không chỉ được dự tiệc phá cỗ, vui chơi tại Nhà hàng Âu Lạc Thịnh như mọi năm.

Năm nay các em còn tham dự đêm hội tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh với nhiều tiết mục thú vị như múa trống khai hội, biểu diễn lân - sư - rồng, văn nghệ, hoạt náo cùng chị Hằng, chú Cuội của các bạn thiếu nhi đội múa chuyên nghiệp...

Đặc biệt, Hoa hậu Miss World 2026 Joheirry Mola Dominguez cùng hai Á hậu Elisabeth Reynés và Taanusiya Chetty đã tham dự, trực tiếp trao quà và chụp ảnh lưu niệm, giao lưu thân mật cùng các em nhỏ.

Từ nay đến Rằm tháng 8, Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình Trung thu dành cho thiếu nhi khu vực phía Nam Khánh Hòa, các địa phương vùng sâu, vùng xa còn khó khăn và thiếu nhi nước ngoài đang sinh sống, học tập tại tỉnh.

Tổng kinh phí hành trình “Vầng trăng yêu thương - Trung thu hạnh phúc” năm 2026 trên 1 tỷ đồng.

Tất cả những hoạt động ấy đều hướng đến một mục đích giản dị: mang đến niềm vui và nụ cười cho trẻ em trong mùa Tết Trung thu.