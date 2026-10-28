Khánh Hòa: Trang nghiêm, xúc động lễ truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sĩ

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, các sở, ban, ngành, đơn vị quân đội, địa phương và thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm trước những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và xương máu cho Tổ quốc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa khẳng định: “Đón các liệt sĩ trở về, an nghỉ trong lòng đất mẹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc và dân tộc”.

Sau lễ truy điệu, các lực lượng đưa 25 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ. Từng công đoạn được tiến hành trang trọng, thể hiện sự trân trọng đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

Từ đầu “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã tìm kiếm, quy tập được 84 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 25 hài cốt được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Thuận trong đợt này.

Hài cốt liệt sĩ được chuyển đến vị trí an táng, sau nhiều năm các anh nằm lại nơi chiến trường xưa.

Nghi thức an táng. Mỗi nén hương, mỗi nắm đất gửi gắm lòng biết ơn và sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sĩ khép lại trong không khí trang nghiêm, thành kính. Hoạt động tiếp tục khẳng định quyết tâm của tỉnh Khánh Hòa trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.