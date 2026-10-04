Khánh Hòa: Trang nghiêm Lễ đặt đá xây dựng chánh điện, nhà rông Bụt chùa Kỳ Viên Khánh Phú

Niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Liễu Giải, Hòa thượng Thích Nguyên Quang; Thượng toạ Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh thành.

Tham dự buổi lễ còn có sự hiện diện của bà Trần Thu Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Khánh Hòa; ông Phạm Duy Khánh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc - Tôn giáo tỉnh; đại diện các cơ quan ban ngành, đoàn thể tỉnh Khánh Hòa, xã Khánh Vĩnh cùng đông đảo bà con Phật tử.

Đại biểu tham dự

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Huệ Giáo, trụ trì chùa Kỳ Viên Khánh Phú, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh ngôi chùa là chốn tâm linh kết nối cộng đồng, hướng con người làm lành lánh dữ, biết yêu thương, chia sẻ,...

"Việc xây dựng ngôi chánh điện mới giữa vùng núi cao nhằm tạo dựng đạo tràng trang nghiêm, làm nơi hoằng pháp cho Tăng Ni và chỗ tu học cho đồng bào Phật tử địa phương. Sự kiện này càng thêm phần ý nghĩa khi trùng vào ngày hiệp kỵ thường niên của chư tôn đức khai sơn tổ đình Kỳ Viên Trung Nghĩa, là tâm nguyện đền đáp công ơn giáo dưỡng và tiếp nối di nguyện hoằng pháp tại vùng núi thưa dân của cố Hòa thượng Bổn sư Thích Trí Viên.", Thượng tọa Trưởng ban Tổ chức cho biết.

Thượng tọa Thích Huệ Giáo phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, đại diện đơn vị tư vấn ông Nguyễn Thanh Sáng, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Xây dựng Khánh Hòa báo cáo tóm tắt quy mô kỹ thuật công trình. Theo đó, chánh điện Cchùa Kỳ Viên Khánh Phú được xây dựng trên tổng diện tích khuôn viên 17.578,2m2 tại thôn Ngã Hai, xã Khánh Vĩnh; công trình kết cấu 2 tầng với tổng diện tích sàn 880,067m2, chiều cao 13,21m, sử dụng khung bê-tông cốt thép toàn khối, mái dán ngói mang ngôn ngữ kiến trúc Phật giáo truyền thống... với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10 tỷ đồng.

Mô hình nhà rông Bụt

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Duy Khánh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ban Quản trị chùa cùng đồng bào Phật tử. Lãnh đạo Sở kỳ vọng Ban Quản trị tiếp tục hướng dẫn tín đồ Phật tử thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, chấp hành nghiêm quy định pháp luật; đồng thời đề nghị các cơ quan ban ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để công trình thi công an toàn và hoàn thành đúng tiến độ.

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn phát biểu

Đại diện Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn chia sẻ về định hướng hoằng pháp mang bản sắc văn hóa với mô hình “Nhà rông Bụt” - mái nhà chung để gìn giữ bản sắc văn hóa đồng bào, lan tỏa giáo lý từ bi, trí tuệ và làm điểm tựa tâm linh vững chắc tại các vùng miền núi.

Nhân dịp này, Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương đã vận động Quỹ Nhà rông Bụt hỗ trợ 500 triệu đồng cho công trình tại chùa Kỳ Viên Khánh Phú.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Quang ban đạo từ

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Quang tán thán công đức của Thượng tọa trụ trì cùng các cấp chính quyền đã hỗ trợ kiến tạo một không gian tâm linh rộng lớn, ý nghĩa tại vùng cao Khánh Vĩnh. Trưởng lão Hòa thượng mong chính quyền địa phương tiếp tục giúp đỡ nhà chùa, đồng thời kêu gọi sự chung tay cúng dường của mạnh thường quân và Phật tử gần xa, với kỳ vọng công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng vào dịp này năm sau (2027).

Khép lại chương trình, chư tôn đức cùng quý vị đại biểu chính quyền đã trang nghiêm thực hiện nghi thức đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng công trình. Toàn thể đạo tràng nhất tâm hướng về Tam bảo, thành tâm cầu nguyện Phật sự hanh thông, công trình sớm viên thành để trở thành trung tâm tu học và sinh hoạt văn hóa tâm linh uy nghiêm, góp phần xây dựng vùng núi Khánh Vĩnh ngày càng thanh bình, hạnh phúc.

Lễ hiệp kỵ chư tôn đức khai sơn, trùng hưng tổ đình Kỳ Viên Trung Nghĩa, vào ngày 2-10

Trước đó, ngày 2-10, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức khai đàn lễ hiệp kỵ chư tôn đức khai sơn, trùng hưng tổ đình Kỳ Viên Trung Nghĩa: Hòa thượng Thích Thiện Minh, Hòa thượng Thích Thắng Huệ, Hòa thượng Thích Trí Viên.

Đây là dịp để hàng hậu học bày tỏ lòng thành kính, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của người con Phật, đồng cầu nguyện quốc thái dân an, âm siêu dương thái, hồi hướng công đức siêu độ cho các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn và cửu huyền thất tổ.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Lễ đặt đá xây dựng chánh điện, nhà rông Bụt chùa Kỳ Viên Khánh Phú, sáng nay, 4-10:

Quang cảnh buổi lễ