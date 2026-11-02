Khánh Hòa trang bị kỹ năng an toàn mạng cho hơn 900 học sinh

Học sinh đặt câu hỏi liên quan đến sử dụng mạng xã hội.

Ngày 2/11, tại Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Nha Trang, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Câu lạc bộ Niềm tin số Khánh Hòa và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình 2026”, với thông điệp “Kết nối không tổn thương”.

Tham dự chương trình có bà Lê Vinh Liên Trang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Khánh Hòa, cùng đại diện các sở, ban, ngành và hơn 900 cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Hướng dẫn học sinh nhận diện nguy cơ trên mạng

Tại chương trình, báo cáo viên Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa phổ biến kiến thức về an toàn thông tin, các hình thức xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ, thao túng tâm lý thường gặp.

Học sinh háo hức khi tham gia các hoạt động của chương trình.

Thông qua những tình huống gần gũi, học sinh được hướng dẫn nhận diện tài khoản giả mạo, cảnh giác với người lạ chủ động làm quen, lời mời gọi bất thường hoặc yêu cầu cung cấp hình ảnh riêng tư, thông tin cá nhân.

Các em cũng được khuyến cáo không chia sẻ mật khẩu, mã xác thực; không truy cập đường link lạ, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc và cần cân nhắc trước khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Đặc biệt, khi gặp tình huống bị bắt nạt, quấy rối, đe dọa, dụ dỗ hoặc có dấu hiệu lừa đảo, học sinh cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu bất thường và chủ động báo cho cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Chương trình còn tổ chức giao lưu Quiz Game với các câu hỏi, tình huống giả định về bảo vệ thông tin cá nhân, phòng tránh lừa đảo trực tuyến và ứng xử khi bị bắt nạt trên mạng. Qua đó, học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức, trao đổi trực tiếp với cán bộ chuyên trách về những vấn đề gặp phải khi sử dụng internet.

Phát động phong trào “5 phút cùng em”

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức trao tặng cẩm nang, infographic về an toàn trên không gian mạng cho nhà trường; phát động phong trào “5 phút cùng em” và khởi động chiến dịch Đại sứ với ba vòng thi.

Phong trào kêu gọi thầy cô, cha mẹ, cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị đồng hành dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để trò chuyện, lắng nghe, chia sẻ với trẻ em về học tập, các mối quan hệ và những trải nghiệm trên môi trường mạng.

Các thầy, cô giáo và đại biểu chụp hình chung.

Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức mong muốn tăng cường kết nối giữa người lớn và trẻ em, tạo điều kiện để các em chủ động chia sẻ khi gặp khó khăn, nhất là những tình huống bị quấy rối, dụ dỗ hoặc tổn thương trên không gian mạng.

Ông Nguyễn Đức Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, đánh giá chương trình góp phần giúp học sinh nhận diện nguy cơ, biết cách xử lý tình huống và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp vấn đề trên không gian mạng.

Theo ông Sơn, thời gian tới, ngành giáo dục tiếp tục phối hợp với gia đình và các lực lượng chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sử dụng mạng xã hội, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.