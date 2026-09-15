Khánh Hòa 'trải thảm đỏ' thu hút nhân tài, hỗ trợ tới 1,5 tỷ đồng

Ngày 15/9, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND Khánh Hòa, cho biết HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết số 29/2026/NQ-HĐND tỉnh về chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, với đãi ngộ vượt trội như hỗ trợ 1,5 tỷ đồng và lương tới 100 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 7/9/2026, tập trung vào 6 lĩnh vực mũi nhọn gồm khoa học công nghệ biển, công nghệ thông tin, vi mạch, năng lượng, du lịch cao cấp và các công nghệ chiến lược của Chính phủ. Đây được xem là bước đột phá về thể chế, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong cuộc đua thu hút nguồn nhân lực trình độ cao.

Trục đường Trần Phú ven biển Nha Trang, trung tâm của tỉnh Khánh Hòa.

Hỗ trợ một lần lên tới 1,5 tỷ đồng

Để thu hút nhân tài về phục vụ tại các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Khánh Hòa có chính sách "thưởng nóng" ngay khi tuyển dụng hoặc tiếp nhận thành công.

Cụ thể, nhân lực chất lượng cao sẽ nhận mức hỗ trợ một lần dựa trên học hàm, học vị. Người có chức danh Giáo sư được hỗ trợ 1,5 tỷ đồng; Phó Giáo sư nhận hỗ trợ 1,2 tỷ đồng. Đối với học vị Tiến sĩ sẽ nhận 1 tỷ đồng, còn Thạc sĩ và Đại học lần lượt nhận 300 triệu đồng và 250 triệu đồng.

Ngoài khoản tiền ban đầu, các nhân sự này còn được hỗ trợ tăng thêm bằng 1 lần mức lương hiện hưởng (không gồm phụ cấp) liên tục trong 60 tháng (5 năm).

Đồng thời, tỉnh ưu tiên bố trí nhà ở công vụ hoặc hỗ trợ chi phí lưu trú tối đa 5 triệu đồng/tháng, tạo điều kiện thuận lợi về trường học cho con em và giới thiệu việc làm cho vợ/chồng người được thu hút.

Điểm sáng của nghị quyết là sự linh hoạt trong cơ chế tuyển dụng, cho phép hợp đồng hoặc thuê khoán với nhà khoa học đầu ngành cho các dự án trọng điểm.

Ông Nguyễn Thanh Hà – Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (áo trắng) thăm hỏi, động viên người lao động tại bữa cơm công đoàn.

Chẳng hạn, thu nhập theo tháng gồm 3 mức: 100 triệu, 50 triệu, 30 triệu đồng, kèm hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/tháng cho lưu trú, đi lại. Những cá nhân xuất sắc còn nhận thưởng tối đa 100 triệu đồng/sản phẩm. Nhà khoa học chủ trì công trình thực tiễn cao có thể hưởng 30% lợi nhuận từ thương mại hóa hoặc thưởng 5% ngân sách, tối đa 200 triệu đồng. Các sáng chế cũng được thưởng nóng từ 50-100 triệu đồng.

Bồi dưỡng tại chỗ và 'vòng kim cô' chống trục lợi

Song song thu hút nguồn lực bên ngoài, Khánh Hòa chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện hữu. Những cán bộ tự học tập, lấy chứng chỉ quốc tế uy tín về công nghệ thông tin sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng. Người tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục đại học top 10 trong nước hoặc top 50 thế giới lần lượt nhận hỗ trợ 100 triệu và 300 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Hà và lãnh đạo các sở, ngành thăm nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Tuy nhiên, đi kèm với các đãi ngộ "khủng" là những ràng buộc pháp lý chặt chẽ nhằm tránh tình trạng chảy máu chất xám hay trục lợi chính sách.

Nghị quyết quy định rõ, nhân lực được thu hút bắt buộc phải cam kết làm việc cho tỉnh tối thiểu 5 năm (60 tháng). Nếu cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng, tự ý bỏ việc, bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc không hoàn thành nhiệm vụ theo cam kết, họ sẽ phải đền bù gấp 2 lần số kinh phí hỗ trợ ban đầu (ví dụ, Giáo sư sẽ phải bồi hoàn 3 tỷ đồng). Thời hạn bồi hoàn rất khắt khe, tối đa 90 ngày kể từ khi có quyết định thu hồi.

Với chính sách minh bạch, đãi ngộ xứng đáng, rõ ràng trong quy định, Khánh Hòa kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích lớn, quy tụ đội ngũ trí thức tinh hoa, góp phần thúc đẩy phát triển địa phương trong kỷ nguyên số.