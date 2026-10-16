Khánh Hòa tổng kết Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; đại diện các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo lực lượng huấn luyện viên (HLV), trọng tài và vận động viên (VĐV) tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu.

Đại hội TDTT tỉnh Khánh Hòa lần thứ I quy tụ 74 đoàn thể thao với 4.315 VĐV tranh tài ở 21 môn thi đấu. Ban tổ chức đã trao 268 bộ huy chương cho các cá nhân và tập thể xuất sắc. Kết quả cấp tỉnh, phường Nha Trang xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn, phường Phan Rang đạt giải nhì và xã Phước Hữu đạt giải ba.

Ở khối thi đua, nhất khối 1 thuộc về phường Nha Trang, nhất khối 2 thuộc về xã Phước Hữu và nhất khối 3 thuộc về Công an tỉnh Khánh Hoà. Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã trao tặng Bằng khen, Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại đại hội.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao cờ giải toàn đoàn tặng các địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen tặng các đội nhất ở các khối thi đua.

Ngay sau lễ tổng kết, Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Khánh Hòa tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra trang trọng và tràn đầy khí thế. Trong kỳ Đại hội này, đoàn Khánh Hòa có 261 thành viên (gồm lãnh đạo đoàn, 40 HLV và 220 VĐV), tranh tài ở 23 môn thi đấu với hơn 130 nội dung và đặt mục tiêu phấn đấu xếp thứ 20 toàn đoàn.

Nhằm tiếp thêm động lực cho các VĐV, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hoà đã thực hiện nghi thức trao lá cờ Tổ quốc cho đại diện Đoàn thể thao của tỉnh; đại diện Công ty Yến sào Khánh Hòa cũng trao các phần quà tài trợ động viên các lực lượng cán bộ lãnh đạo, Trọng tài, HLV, VĐV của Đoàn thể thao tỉnh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã biểu dương nỗ lực của Ban Tổ chức, các ngành, địa phương cùng đội ngũ HLV, VĐV, trọng tài. Đồng thời nhấn mạnh, Đại hội không chỉ đánh giá toàn diện phong trào thể thao quần chúng mà còn là cơ sở tuyển chọn những nhân tố triển vọng cho thể thao thành tích cao.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao cờ cho Đoàn thể thao tham dự Đại hội thể thao toàn quốc.

Giao nhiệm vụ cho Đoàn thể thao tham dự Đại hội thể thao toàn quốc, đồng chí Nguyễn Long Biên yêu cầu mỗi HLV, VĐV cần nêu cao ý chí, khát vọng vươn lên, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của tỉnh nhà; chấp hành nghiêm điều lệ, tôn trọng đối thủ và trọng tài, thể hiện hình ảnh VĐV Khánh Hòa bản lĩnh, văn minh. Các ngành chức năng chú trọng công tác y tế, dinh dưỡng, phòng ngừa chấn thương, đồng thời các đơn vị bảo đảm đầy đủ các điều kiện chuyên môn, trang thiết bị, hậu cần và chế độ chính sách cho lực lượng tham gia thi đấu.