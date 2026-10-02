Khánh Hòa tổng kết công tác diễn tập cấp xã năm 2026

Ngày 2-10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự cấp xã năm 2026. Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Túy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Lê Văn Hoan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Trương Thành Việt - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Lữ Thanh Hải và đồng chí Trần Thu Mai tham dự hội nghị.

Năm 2026 là năm đầu tiên tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự cấp xã, phường sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong điều kiện hệ thống văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ, chức năng, nhiệm vụ của cấp xã có nhiều thay đổi, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các mặt công tác, bảo đảm các cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Túy phát biểu tại hội nghị.

Toàn tỉnh đã tổ chức 18 cuộc diễn tập tại các xã, phường, với nội dung chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, kết hợp các nội dung phòng thủ dân sự. Các cuộc diễn tập được tổ chức trong thời gian 1,5 ngày, với nhiều nội dung thực binh phù hợp đặc điểm từng địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức 3 lớp tập huấn cho 540 cán bộ chủ chốt các xã, phường và thành viên khung tập. Sau tập huấn, các tổ công tác tiếp tục tổ chức 40 buổi bồi dưỡng, hướng dẫn trực tiếp cho 18 khung tập của các xã, phường. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ cấp xã từng bước nắm chắc quy trình, phương pháp vận hành cơ chế và khắc phục những lúng túng ban đầu khi thực hiện nhiệm vụ trong mô hình tổ chức mới.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Lãnh đạo phường Đông Ninh Hòa phát biểu tham luận tại hội nghị.

Cùng với đó, toàn tỉnh đã xây dựng hơn 2.800 văn kiện, kế hoạch các loại phục vụ diễn tập; hoàn thiện 18 khu vực diễn tập và 12 khu căn cứ chiến đấu mô phỏng. Công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, hậu cần, kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm được triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tổ chức diễn tập tại các địa phương.

Lãnh đạo phường Phan Rang phát biểu tham luận tại hội nghị.

Lãnh đạo phường Nam Nha Trang phát biểu tham luận tại hội nghị.

Qua 18 cuộc diễn tập cho thấy, cấp ủy, chính quyền, LLVT và các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã cơ bản nắm được thứ tự, nội dung, phương pháp vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong các trạng thái quốc phòng. Các chức danh chủ trì từng bước làm chủ nội dung, phương pháp điều hành; công tác tham mưu của cơ quan quân sự, công an được phát huy, góp phần nâng cao khả năng phối hợp xử trí các tình huống.

Đồng chí Lữ Thanh Hải trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Các nội dung phòng thủ dân sự được tổ chức phù hợp với đặc điểm địa bàn, trong đó có chữa cháy nhà cao tầng, chữa cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn trên biển, huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xử trí các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua thực hành, khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng được nâng lên, nhất là trong xử trí các tình huống phát sinh tại cơ sở.

Đồng chí Trần Thu Mai trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Thiếu tướng Nguyễn Túy trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Kết quả, 18/18 đơn vị tổ chức diễn tập đều đạt loại giỏi. Các cuộc diễn tập diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, đạt mục đích, yêu cầu và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thông qua diễn tập đã kiểm nghiệm cơ chế lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành trong xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự. Đồng thời bước đầu hình thành quy trình tổ chức diễn tập phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Chamaléa Thị Thủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Đại tá Trương Thành Việt trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Túy đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chuẩn hóa hệ thống văn kiện, quy trình tổ chức và phương pháp diễn tập. Đồng thời, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; đổi mới nội dung, hình thức diễn tập theo hướng sát thực tế, sát chức năng, nhiệm vụ từng địa phương; nâng cao khả năng phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện và xử trí hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự…

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 41 tập thể, 90 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự cấp xã năm 2026.