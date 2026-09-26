Khánh Hòa tổng kết các phong trào đoàn, hội, chiến dịch sinh viên tình nguyện

Sáng 26-9, Tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học; công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2025 - 2026 và Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh năm 2026”.

Năm học 2025 - 2026, công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học, công tác hội và phong trào sinh viên tỉnh Khánh Hòa được triển khai đồng bộ, với nhiều hoạt động thiết thực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp bộ đoàn, hội chú trọng. Các đoàn trường tổ chức 56 cuộc thi, 61 chương trình, hội thảo, tọa đàm về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút hơn 76.000 lượt đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia; tuyên dương 1.137 đoàn viên đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp trường.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2025 - 2026.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Cùng với đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống được triển khai rộng khắp. Các cấp bộ đoàn tổ chức 103 hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, 107 hoạt động tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, lễ “Thắp nến tri ân” với hơn 15.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia và 157 hoạt động giáo dục lịch sử, văn hóa dân tộc.

Hội Sinh viên tỉnh tổ chức 37 hoạt động về nguồn, hành trình về địa chỉ đỏ, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; 38 hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị và 13 hoạt động tuyên truyền về biển, đảo, chủ quyền quốc gia.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Học sinh đạt giải tại Hội thi Tin học trẻ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XXXI, năm 2026 nhận bằng khen tại hội nghị.

Đáng chú ý, Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh 2026” thu hút hơn 750 sinh viên tham gia với 23 đội hình, triển khai tại nhiều địa bàn trong tỉnh, tập trung hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông thôn, trường học, bảo vệ môi trường, tuyên truyền pháp luật, chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các công trình thanh niên. Nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi cũng được tổ chức như: Trao học bổng, chương trình “Nấu ăn cho em”, sinh hoạt hè và các lớp học miễn phí.

Dịp này, Ban tổ chức trao bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2025 - 2026, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2025 - 2026.

Ban tổ chức cũng trao giấy chứng nhận cho 191 chiến sĩ tình nguyện đã tham gia Chiến dịch sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026 của tỉnh Khánh Hòa; tặng bằng khen cho5 tập thể và 9cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch. Đồng thời, khen thưởng 18 đội thi, 62 cá nhân đạt giải tại Hội thi Tin học trẻ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XXXI, năm 2026.

THỦY NHƯ