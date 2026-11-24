Đồng chí Lê Thị Thu Hiền (bên phải) Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Po Inư Nưgar/Thiên Y A Na tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tham dự chương trình có lãnh đạo Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo người dân, du khách.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, nguồn lực quan trọng và động lực thúc đẩy phát triển bền vững đất nước. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã xây dựng nên nền văn hóa phong phú, giàu bản sắc, kết tinh từ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, lòng nhân ái và truyền thống tương thân, tương ái.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

“Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó xác định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước”, đồng chí Nguyễn Long Biên nhấn mạnh.

Người dân rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh VŨ TÂN)

Theo đồng chí Nguyễn Long Biên, Khánh Hòa là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng, nơi hội tụ, giao thoa nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Trên địa bàn tỉnh hiện lưu giữ hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, tiêu biểu như Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Hòa Lai, Tháp Pô Klong Garai, các di tích lịch sử cách mạng, nghệ thuật Bài chòi, lễ hội truyền thống, cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm, Raglai và cư dân vùng biển, đảo.

Đặc biệt, một trong những dấu ấn trong ngày văn hóa tại Khánh Hòa là lễ đón nhận Bằng chứng nhận tín ngưỡng thờ Mẫu Po Inư Nưgar/Thiên Y A Na được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc được cộng đồng gìn giữ, thực hành và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đồng bào Chăm trong trang phục truyền thống diễu hành tại Quảng trường 2 tháng 4. (Ảnh: VŨ TÂN)

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam là chương trình diễu hành đường phố diễn ra vào chiều cùng ngày trên tuyến đường Trần Phú, phường Nha Trang. Hơn 3.200 người thuộc gần 70 cơ quan, trường học, doanh nghiệp, câu lạc bộ và cá nhân đăng ký tham gia. Trong sắc màu rực rỡ của cổ phục, áo dài, áo bà ba và trang phục truyền thống các dân tộc, đông đảo người dân, du khách cùng hòa mình vào không khí lễ hội, tạo nên bức tranh sinh động, đa sắc màu của văn hóa Việt Nam.