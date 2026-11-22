Tòa án yêu cầu điều tra bổ sung hai nội dung

Ngày 23/10/2026, TAND khu vực 8 – Khánh Hòa ban hành Quyết định số 03/2026/HSST-QĐ về việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 39/2026/TLHS-ST ngày 17/4/2026, liên quan đến bị cáo Nguyễn Hữu Phát, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch sinh thái Nam Cương (Công ty Nam Cương), và đồng phạm.

Theo quyết định, căn cứ Điều 280 và Điều 299 Bộ luật Tố tụng hình sự, trên cơ sở kết quả xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy còn thiếu chứng cứ dùng để chứng minh một trong những vấn đề quy định tại Điều 85 Bộ luật Tố tụng hình sự mà không thể bổ sung tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ cho VKSND khu vực 8 – Khánh Hòa để điều tra bổ sung hai nội dung:

Thứ nhất: “Làm rõ quy trình giám định 01 (một) cá thể chim Vẹt mào vàng theo Kết luận giám định số 164/SH ngày 09/9/2025 của Viện sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam?”

Thứ hai: “Tài liệu xác định nghĩa vụ đóng thuế, chuyển lỗ năm 2021 của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Nam Cương? Nếu có phát sinh lỗ thì đã chuyển sang năm 2022 chưa?”

Nội dung vụ án theo kết luận điều tra và cáo trạng

Trước đó, ngày 03/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành Bản kết luận điều tra số 225/BKL-CSĐT-CSKT, đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Phát và Nguyễn Văn Tiến về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”; đồng thời đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Phát về tội “Trốn thuế”.

Ngày 16/4/2026, VKSND khu vực 8 – Khánh Hòa ban hành Cáo trạng số 55/CT-VKSKV8, truy tố Nguyễn Hữu Phát về hai tội danh nêu trên, lần lượt theo điểm b khoản 3 Điều 244 và điểm c khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự; truy tố Nguyễn Văn Tiến về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo điểm b khoản 3 Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Phát là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Nam Cương; Nguyễn Văn Tiến là thành viên góp vốn, tham gia quản lý, điều hành hoạt động của công ty. Hai người thống nhất để Công ty Nam Cương ký hợp đồng thuê đất với Hộ kinh doanh Trang trại Nông nghiệp Hữu cơ Tiên Tiến, xây dựng cơ sở Tiên Tiến Farm & Zoo tại thôn Tuấn Tú, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi xây dựng cơ sở, các bên nhiều lần nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mã cơ sở nuôi, nhốt động vật thuộc diện quản lý theo Công ước CITES. Tuy nhiên, theo cáo trạng, cơ sở chưa đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị nên không được cấp các giấy phép liên quan.

Ngày 05/01/2024, Nguyễn Hữu Phát đại diện Công ty Nam Cương ký hợp đồng mua 20 cá thể cá sấu nước ngọt từ Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài với số tiền 75.082.000 đồng để nuôi, nhốt phục vụ kinh doanh tham quan. Trong quá trình nuôi, nhốt có 4 cá thể chết, còn lại 16 cá thể. Ngoài ra, cơ sở còn nuôi, nhốt một cá thể chim vẹt mào trắng, mào vàng do một người dân không rõ lai lịch cho Nguyễn Văn Tiến trước khoảng đầu năm 2022.

Ngày 27/8/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra hành chính cơ sở Tiên Tiến Farm & Zoo, phát hiện 16 cá thể nghi là cá sấu nước ngọt và một cá thể chim vẹt mào trắng, mào vàng.

Theo Kết luận phân tích ADN mẫu động vật số 584/TN&MT ngày 24/9/2025 của Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, 14 cá thể được xác định là cá sấu Xiêm (Crocodylus siamensis), thuộc nhóm IB; hai cá thể còn lại là cá sấu Cuba (Crocodylus rhombifer), thuộc Phụ lục I CITES.

Kết luận giám định số 164/SH ngày 09/9/2025 của Viện Sinh học xác định cá thể chim thuộc loài vẹt mào vàng (Cacatua sulphurea), được ghi nhận tại Phụ lục I CITES.

Đối với hành vi bị truy tố về tội “Trốn thuế”, theo kết luận điều tra và cáo trạng, Nguyễn Hữu Phát đã chỉ đạo một số nhân viên không nhập toàn bộ doanh thu bán vé tham quan, đồ ăn, nước uống và thức ăn cho thú vào phần mềm quản lý Misa để chuyển cho bộ phận kế toán xuất hóa đơn, mà theo dõi một phần doanh thu bằng sổ ghi chép riêng.

Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn 2022–2024, Công ty Nam Cương có doanh thu thực tế 14.263.688.500 đồng, doanh thu xuất hóa đơn để báo cáo thuế 8.327.386.000 đồng. Theo số liệu được nêu trong kết luận điều tra và cáo trạng, doanh thu không xuất hóa đơn là 5.936.090.500 đồng.

Theo kết luận giám định của cơ quan thuế được viện dẫn trong hồ sơ, tổng số tiền thuế được xác định trốn là 235.838.952 đồng, gồm 77.997.737 đồng thuế giá trị gia tăng và 157.841.215 đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với một số nhân viên và cá nhân liên quan, cáo trạng xác định chưa đủ căn cứ xem xét xử lý hình sự do không biết mục đích của việc không nhập đầy đủ doanh thu vào phần mềm bán hàng là nhằm trốn thuế.

Viện Sinh học thông tin về quy trình giám định cá thể vẹt mào vàng

Liên quan đến việc giám định động vật, ngày 13/11/2026, Viện Sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có văn bản thông báo kết quả xử lý đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Tiến, liên quan đến Kết luận giám định số 164/SH ngày 09/9/2025.

Theo văn bản, ngày 05/10/2026, Viện Sinh học nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Tiến đề nghị giải quyết những vấn đề liên quan đến kết luận giám định nêu trên.

Viện Sinh học cho biết đã tiếp nhận Quyết định trưng cầu giám định số 11644/QĐ-CSĐT-KT(Đ2) ngày 05/9/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa và thành lập tổ giám định theo Quyết định số 1063/QĐ-SH cùng ngày. Các thành viên tổ giám định đã được công nhận là người giám định tư pháp theo vụ việc theo Quyết định số 1088/QĐ-VHL ngày 15/5/2025.

Về quy trình giám định, Viện Sinh học thông tin rằng, qua xem xét hồ sơ lưu và báo cáo của tổ giám định, người giám định tư pháp theo vụ việc đã tuân thủ đầy đủ quy trình theo Quyết định số 526/QĐ-SH ngày 03/5/2025 của Viện trưởng Viện Sinh học.

Theo Viện Sinh học, việc giám định được thực hiện bằng phương pháp giám định hình thái trực tiếp trên mẫu vật tại hiện trường. Kết quả so sánh đặc điểm hình thái với các tài liệu cho thấy cá thể chim thuộc loài vẹt mào vàng, tên khoa học Cacatua sulphurea. Theo Viện Sinh học, cán bộ giám định chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả giám định.

Về việc xử lý đơn, Viện Sinh học viện dẫn Điều 9 và khoản 2 Điều 11 Luật Khiếu nại, đồng thời cho rằng ông Nguyễn Văn Tiến không có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan trực tiếp đến vụ việc; người có liên quan là ông Nguyễn Hữu Phát.