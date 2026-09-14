UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2026. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ xã Trung Khánh Vĩnh và xã Công Hải tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm”.

Các xã còn lại chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Các hoạt động Trung thu dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 25/9, tương ứng từ ngày 11 đến 15/8 âm lịch.

UBND tỉnh yêu cầu các chương trình vui chơi, giải trí dành cho trẻ em được tổ chức an toàn, lành mạnh, thiết thực và tiết kiệm, tạo không khí vui tươi nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với lứa tuổi.

Nội dung các hoạt động hướng đến giáo dục trẻ em về việc gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, khuyến khích các trò chơi truyền thống, đồng thời tạo điều kiện để trẻ phát huy khả năng sáng tạo thông qua việc tự làm đồ chơi, trò chơi.

Các chương trình văn nghệ, vui chơi cũng được định hướng gắn với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị.

Khánh Hòa tổ chức Trung thu an toàn, thiết thực.

Trong quá trình tổ chức, các địa phương có thể lồng ghép những nội dung liên quan đến chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và sức khỏe tâm thần cho trẻ em.

Tỉnh đồng thời lưu ý không mua, sử dụng các loại đồ chơi độc hại, nguy hiểm, có nội dung kích động bạo lực hoặc không phù hợp với trẻ.

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ý nghĩa của Tết Trung thu và quyền trẻ em.

Công tác kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, nhất là đối với các loại thực phẩm phục vụ Tết Trung thu và thực phẩm dành cho trẻ em, cũng được tăng cường.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại hoặc tiềm ẩn nguy hiểm đối với trẻ em.

Các địa phương cũng cần chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em và những hành vi vi phạm quyền trẻ em; đồng thời thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ trẻ theo quy định.

Đặc biệt, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; trẻ em đang được chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội hoặc điều trị nội trú tại các cơ sở y tế.

Các phần quà, học bổng và hình thức hỗ trợ được khuyến khích tập trung vào nhu cầu thiết thực của trẻ như quà Trung thu, dụng cụ phục hồi chức năng, xe đạp, sách vở, đồ dùng học tập và các hỗ trợ phù hợp khác.

Thông qua các hoạt động này, Khánh Hòa hướng tới việc để mỗi trẻ em đều được đón một mùa Trung thu vui tươi, an toàn và ấm áp, nhất là những em đang có hoàn cảnh khó khăn, cần sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng.