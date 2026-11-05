Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Tháp Bà Pô Nagar được miễn phí cho du khách tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: VŨ TÂN)

Theo đó, Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Các hoạt động nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng thời tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Kế hoạch thực hiện, Khánh Hòa triển khai nhiều hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa cơ sở, văn hóa đọc, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, văn học, nghệ thuật, du lịch và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số góp phần quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu cùng hình ảnh con người Khánh Hòa.

Tháp Trầm Hương địa điểm tổ chức trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc mới về Khánh Hòa. (Ảnh: VŨ TÂN)

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là chương trình “Thanh âm quê hương”, dự kiến diễn ra tối 22/11 tại Quảng trường 16 tháng 4 (phường Phan Rang). Ngày 24/11, tỉnh tổ chức công bố tác phẩm và trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc mới về Khánh Hòa tại sân khấu Tháp Trầm Hương. Cùng ngày, người dân và du khách có thể tham gia các hoạt động trình diễn, trải nghiệm văn hóa Chăm tại Tháp Bà Pô Nagar và Tháp Pô Klong Garai, đồng thời được miễn phí tham quan các điểm di tích lịch sử, văn hóa do địa phương quản lý.

Tại các xã, phường, đặc khu, hoạt động hưởng ứng được tổ chức phù hợp điều kiện thực tế, gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và phát huy giá trị di sản. Các địa phương được khuyến khích tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại không gian công cộng, trò chơi dân gian, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống, liên hoan ẩm thực, xây dựng không gian văn hóa, sáng tạo và đọc sách tại phố đi bộ, công viên.

Điệu múa của các thiếu nữ tại Tháp Bà Pô Nagar một nét văn hóa của người Chăm. (Ảnh: VŨ TÂN)

Trong lĩnh vực giáo dục, các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương, ngày hội đọc sách, giới thiệu sách về lịch sử, văn hóa Khánh Hòa và khuyến khích học sinh, sinh viên tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa. Các hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc và tôn vinh những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo cũng được triển khai.

Cùng với đó, các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch tổ chức hoạt động trải nghiệm, giới thiệu văn hóa truyền thống phục vụ du khách; đồng thời xây dựng các chương trình khuyến mại, giảm giá, miễn phí dịch vụ trong dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và những tháng cuối năm 2026.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai kế hoạch. Các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tổ chức hoạt động phù hợp, hiệu quả. Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy và an toàn thực phẩm tại các địa điểm tập trung đông người được các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện dưới sự chủ trì của Công an tỉnh.