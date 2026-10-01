Khánh Hòa tổ chức Ngày hội Công nghệ số năm 2026

Khánh Hòa sẽ tổ chức Ngày hội Công nghệ số năm 2026 từ ngày 24-26/10 tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, với chủ đề “Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương”.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Ngày hội dự kiến có khoảng 60 gian hàng triển lãm, thu hút khoảng 1.000 đại biểu và hơn 10.000 lượt người dân, du khách tham quan, trải nghiệm. Lễ khai mạc diễn ra lúc 8 giờ ngày 24/10 và bế mạc lúc 14 giờ ngày 26/10.

Các khu vực trưng bày tập trung giới thiệu sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ số; trình diễn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), robot và các mô hình công nghệ. Người dân có thể trải nghiệm dịch vụ số, đồng thời tham gia không gian livestream quảng bá, kinh doanh sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của Khánh Hòa trên các sàn thương mại điện tử. Dịp này, tỉnh dự kiến ra mắt gian hàng OCOP trên sàn Vinasaconnect.

Trong khuôn khổ Ngày hội còn diễn ra nhiều hội nghị, hội thảo về chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số. Đáng chú ý là Hội nghị giải pháp chuyển đổi số tại địa phương; Hội nghị thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng; Hội thảo về tiện ích số trong khám, chữa bệnh và kỹ năng phòng tránh lừa đảo trực tuyến.

Trước đó, ngày 7/10, tỉnh tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư Trung tâm dữ liệu đa mục tiêu, Khu công nghệ số tập trung tại Tòa nhà HKT SMART TOWER, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha Trang. Chương trình hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia “.vn” cũng được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày hội.

Thông qua chuỗi hoạt động, Khánh Hòa hướng tới giới thiệu những kết quả chuyển đổi số, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào quản trị, sản xuất, kinh doanh và đời sống.