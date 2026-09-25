Khánh Hòa tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 45 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung

Sáng 25-9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung (phường Tây Nha Trang), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 45 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh.

Dự lễ có các đồng chí: Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phan Vũ Toàn - Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5; Thiếu tướng Nguyễn Túy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; thành viên Ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tỉnh; lãnh đạo các xã, phường và một số đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Trần Phong thành kính dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung.

Đồng chí Hồ Xuân Trường và các đại biểu thành kính dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung.

Đồng chí Lâm Đông, đồng chí Nguyễn Khắc Hà thành kính dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng thành kính dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung.

Thiếu tướng Lương Đình Chung thành kính dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung.

Trước khi tiến hành lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ, các đại biểu đã tổ chức dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu dự lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ.

Bước vào lễ viếng, truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) và Nhân dân dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các liệt sĩ, những nén hương được thắp lên thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước.

Đồng chí Trần Phong tiến hành nghi thức chỉnh hoa tại buổi lễ.

Các đoàn đại biểu tiến hành nghi thức dâng hoa.

45 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng lần này là kết quả của quá trình tìm kiếm, khảo sát, khai quật, quy tập được các lực lượng tiến hành tại 3 địa bàn. Tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh (xã Diên Khánh), lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 39 hài cốt liệt sĩ. Đây là kết quả có ý nghĩa đặc biệt, bởi khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh từng là nơi giam giữ nhiều chiến sĩ cách mạng trong những năm tháng chiến tranh. Qua thời gian, địa hình, cảnh quan khu vực có nhiều thay đổi; dấu tích chiến tranh ngày càng mờ nhạt, trong khi nguồn thông tin và nhân chứng lịch sử ngày càng hạn chế.

Đồng chí Trần Phong thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Hồ Xuân Trường và các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Lâm Đông và đồng chí Nguyễn Khắc Hà thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Long Biên và các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Từ những nguồn thông tin được thu thập, xác minh, các lực lượng đã kiên trì khảo sát, xác định vị trí, tổ chức khai quật và từng bước đưa các hài cốt liệt sĩ trở về.

Đồng chí Nguyễn Long Biên đọc điếu văn truy điệu các anh hùng liệt sĩ.

Kết quả 39 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Nhà lao Thành Diên Khánh vượt hơn 2 lần so với dự kiến ban đầu, góp phần làm sáng rõ thêm một phần lịch sử của địa phương, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh trong nhà lao.

Đồng chí Trần Phong, các đại biểu cùng đội tiêu binh di chuyển các hài cốt liệt sĩ đến ô mộ để an táng.

Đồng chí Hồ Xuân Trường, các đại biểu cùng đội tiêu binh di chuyển hài cốt các liệt sĩ đến ô mộ để an táng.

Đồng chí Lâm Đông, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, các đại biểu cùng đội tiêu binh di chuyển hài cốt các liệt sĩ đến ô mộ để an táng.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà, các đại biểu cùng đội tiêu binh di chuyển hài cốt các liệt sĩ đến ô mộ để an táng.

Các đại biểu cùng đội tiêu binh di chuyển hài cốt các liệt sĩ đến ô mộ để an táng.

Cùng với kết quả tại Diên Khánh, lực lượng tìm kiếm, quy tập tiếp tục tổ chức khảo sát tại những khu vực rừng núi hiểm trở. Tại núi Hòn Chảo (xã Vạn Ninh), các lực lượng đã tìm thấy, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ. Đây là khu vực có địa hình phức tạp, việc tiếp cận, khảo sát và tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng phải kiên trì bám địa bàn, từng bước kiểm tra, đối chiếu những thông tin liên quan để xác định khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Tại Khu căn cứ địa cách mạng Đồng Bò (phường Nam Nha Trang), lực lượng chức năng tìm thấy, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ. Từ những địa bàn từng ghi dấu chiến tranh, 45 liệt sĩ đã được tìm thấy và đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung để an táng.

Đồng chí Trần Phong, các đại biểu cùng đội tiêu binh tiến hành nghi thức hạ huyệt an táng các hài cốt liệt sĩ.

Tại lễ truy điệu, an táng hài cốt các liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Long Biên đọc điếu văn, khẳng định việc đón các liệt sĩ trở về, an nghỉ trong lòng đất mẹ là mệnh lệnh từ trái tim, đồng thời là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng chí nhấn mạnh: “Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình và mệnh lệnh từ trái tim đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hiện nay diễn ra trong điều kiện còn nhiều khó khăn do thời tiết, địa hình thay đổi, dấu tích chiến tranh phai mờ, thông tin về nơi hy sinh, chôn cất không đầy đủ và ngày càng ít nhân chứng có thể cung cấp thông tin. Tuy vậy, với tinh thần trách nhiệm, các lực lượng vẫn kiên trì tìm kiếm, xác minh từng nguồn tin, từng khu vực, qua đó đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, đồng đội”.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu thực hiện nghi thức an táng 45 hài cốt liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hương, thả hoa và tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ. Những nắm đất được đặt xuống phần mộ như lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã dành trọn tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Tính từ đầu “Chiến dịch 500 ngày đêm” đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa đã tìm kiếm, quy tập được 59 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 45 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Nhà lao Thành Diên Khánh, núi Hòn Chảo và Khu căn cứ địa cách mạng Đồng Bò được tổ chức viếng, truy điệu và an táng trong đợt này. Kết quả trên có sự đóng góp của nhiều lực lượng, cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các địa phương và những người cung cấp thông tin về nơi hy sinh, chôn cất liệt sĩ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục khẳng định quyết tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, với mục tiêu đưa những người đã hy sinh còn nằm lại nơi chiến trường xưa trở về, an nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương, trở về trong vòng tay yêu thương của Đảng, Nhà nước, Nhân dân.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ: Số 01, đường Ngô Quyền, phường Nha Trang

- Đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Sơn - Chính trị viên đội

- Điện thoại: 0338.294.707

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan quân sự địa phương nơi gần nhất để cung cấp thông tin.

THẾ ANH - VĨNH THÀNH - VƯƠNG MẠNH CƯỜNG