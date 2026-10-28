Khánh Hòa tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sĩ

Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Mai Đông

Dự lễ có ông Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa; Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa - Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Bộ Quốc phòng), Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Lưu Xuân Phương - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5; ông Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tỉnh Khánh Hòa và thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Mai Đông.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sĩ thể hiện lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, tiếp tục khẳng định trách nhiệm của địa phương trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng sự mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong cùng lực lượng tiêu binh di chuyển các hài cốt liệt sĩ đến ô mộ để an táng. Ảnh: Mai Đông

Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đọc điếu văn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong điếu văn, ông nhấn mạnh, dù chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát, đau thương vẫn còn hiện hữu trong mỗi gia đình và ký ức dân tộc. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. “Đón các liệt sĩ trở về, an nghỉ trong lòng đất mẹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là ‘mệnh lệnh từ trái tim’, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc và dân tộc”, ông Nguyễn Long Biên nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong cùng lực lượng tiêu binh di chuyển các hài cốt liệt sĩ đến ô mộ để an táng. Ảnh: Mai Đông.

Sau nghi thức truy điệu, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, các lực lượng thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt, thu Quân kỳ, hạ huyệt và an táng theo chương trình buổi lễ. Các đại biểu lần lượt thả hoa, đắp những nắm đất và thắp hương tại các phần mộ, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Từ khi triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã tìm kiếm, quy tập được 84 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 25 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận đợt này được tìm kiếm, cất bốc tại các xã, phường: Phước Dinh, Phước Hà, Thuận Bắc, Vĩnh Hải, Bác Ái Tây, Thuận Nam, Công Hải, Cà Ná, Đông Hải, Ninh Chử và Đô Vinh.

Tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận (xã Xuân Hải). Ảnh: Mai Đông.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương và nhân dân thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, xác minh các địa điểm có hài cốt liệt sĩ còn nằm lại. Công tác tìm kiếm, quy tập gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, địa hình thay đổi theo thời gian, dấu tích chiến tranh ngày càng phai mờ, nhân chứng lịch sử ít dần; thông tin về nơi hy sinh, chôn cất liệt sĩ còn thiếu và phân tán. Tuy nhiên, các lực lượng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, từng bước tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ.