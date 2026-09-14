Khánh Hòa tổ chức Lễ hội Trung thu quy mô lớn 'Hải trình Ánh trăng'

Đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức một lễ hội Trung thu quy mô lớn, đậm chất đại dương, kết nối nét đẹp văn hóa truyền thống với các giá trị đặc trưng của vùng đất Khánh Hòa.

Điểm nhấn linh vật khổng lồ và không gian ánh sáng bên bờ biển

Tâm điểm của lễ hội là dàn mascot khổng lồ cao trên 4m mô phỏng các sinh vật biển thuộc “Hải trình Tứ Vịnh”. Mỗi linh vật mang một ý nghĩa riêng gắn liền với các vùng biển Khánh Hòa. Chim Yến đóng vai trò dẫn đường.

Cá Heo và Cá Mao Tiên đại diện cho sự năng động của Nha Trang. Rùa Biển tượng trưng cho sự bền bỉ của Cam Ranh. Cá Voi thể hiện khát vọng vươn xa từ Vân Phong, trong khi Cá Ngựa Biển tái hiện vẻ đẹp nguyên sơ của Vĩnh Hy.

Không gian này vừa phục vụ nhu cầu thưởng thức, chụp ảnh của du khách, vừa là mô hình giáo dục trực quan giúp thiếu nhi nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển.

Cá ngựa tại vùng biển Vĩnh Hy

Cá mao tiên Nha Trang

Cá heo Nha Trang

Bên cạnh đó, đêm hội tạo điểm nhấn với “biển ánh sáng” từ hàng nghìn chiếc lồng đèn do người dân, du khách mang theo và được Ban Tổ chức phát tặng. Chuỗi hoạt động còn tích hợp các gian hàng trải nghiệm dân gian, workshop sáng tạo, biểu diễn bài chòi, nghệ thuật tuồng, múa lân - sư - rồng cùng sự xuất hiện của các nhân vật chị Hằng, chú Cuội.

Mở rộng không gian lễ hội và lan tỏa tinh thần nhân văn

Song song với các hoạt động tại Nha Trang, chương trình được mở rộng đến Quảng trường 16 Tháng 4 (phường Đông Hải) với hội thi trang trí lồng đèn và các tiết mục biểu diễn nghệ thuật phục vụ cộng đồng.

Thiếu nhi vui chơi dưới ánh trăng

Cá voi Vân Phong

Rùa biển Cam Ranh

Dịp này, Ban Tổ chức triển khai hoạt động từ thiện “Trăng gửi ước mơ”, trao tặng hàng ngàn tập vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là thiếu nhi tại các xã đảo trên địa bàn tỉnh nhằm động viên các em nhân dịp đầu năm học mới.