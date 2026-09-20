Khánh Hòa: Tổ chức kỷ niệm 163 năm ngày sinh Bác sĩ A. Yersin

Hội những người ái mộ bác sĩ A. Yersin tri ân các doanh nghiệp, mạnh thường quân đồng hành trong hoạt động xã hội, thiện nguyện tại buổi lễ.

Tại đây, các đại biểu đã cùng xem phim tư liệu, xúc động ôn lại cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng của bác sĩ A. Yersin. Sinh ra tại hạt Valid (Thụy Sĩ), A. Yersin là một trong những học trò xuất sắc nhất của nhà bác học Louis Pasteur. Năm 1891, ông đặt chân đến Nha Trang và dành trọn phần đời còn lại gắn bó với mảnh đất này.

Bác sĩ A. Yersin đã để lại cho nhân loại một di sản khoa học đồ sộ: hợp tác tìm ra độc tố bạch hầu, nghiên cứu ký ninh trị sốt rét, và đặc biệt là phát hiện ra vi khuẩn dịch hạch vào năm 1894, từ đó điều chế thành công huyết thanh chữa trị.

Tại Việt Nam, ông là người sáng lập Viện Pasteur Nha Trang và là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Y khoa Đông Dương (tiền thân của Đại học Y Hà Nội). Vượt lên trên tầm vóc của một nhà khoa học vĩ đại, A. Yersin sống trọn tình với người dân Nha Trang. Ông khám chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo, theo dõi khí tượng giúp ngư dân đi biển, và mở rộng cửa đón người dân xóm Cồn vào trú bão. Năm 2013, ông vinh dự được Chính phủ truy tặng danh hiệu Công dân Danh dự Việt Nam.

Kế thừa di sản nhân văn ấy, gần 35 năm qua, Hội Những người ái mộ bác sĩ A. Yersin đã không ngừng lan tỏa các giá trị tốt đẹp thông qua hàng loạt hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh kém may mắn; đồng thời đóng góp tích cực vào việc bảo tồn các di tích, hiện vật lịch sử về ông.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Đại sứ Thụy Sĩ Benjamin Müller bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước những cống hiến phi thường của bác sĩ A. Yersin, cũng như tình cảm son sắt mà người dân Khánh Hòa dành cho ông qua nhiều thế hệ. Ông Benjamin Müller khẳng định, bác sĩ A. Yersin chính là nhịp cầu hữu nghị đưa tri thức phục vụ cuộc sống, kết nối chặt chẽ hai quốc gia Thụy Sĩ và Việt Nam. Qua 163 năm, những thông điệp mạnh mẽ từ cuộc đời ông vẫn vẹn nguyên giá trị, nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản quý báu này.