Khánh Hòa tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 2026

Các đội tuyển tham dự hội thi "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2026. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tham dự hội thi có đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, các phòng, ban nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh cùng 30 đội tuyển đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho nhấn mạnh, hội thi nhằm tiếp tục duy trì, củng cố và phát huy hiệu quả mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

“Trong 9 tháng đầu năm 2026, từ ngày 15/12/2025 đến ngày 15/9/2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra 39 vụ cháy, làm 2 người chết, thiệt hại về tài sản khoảng 31,33 tỷ đồng. So cùng kỳ năm 2025, số vụ tăng 19 vụ, số người chết tăng 1 người và thiệt hại về tài sản tăng 25,71 tỷ đồng”, đồng chí Trịnh Minh Hoàng thông tin.

Trước tình hình các vụ cháy diễn ra bất cứ thời điểm nào và có tính chất phức tạp, thì công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở cần tiếp tục được chú trọng, trong đó phát huy vai trò của người dân là một trong những giải pháp quan trọng.

Việc xây dựng, củng cố các “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các hộ gia đình, tạo mạng lưới hỗ trợ nhau trong phòng ngừa và xử lý các tình huống cháy, nổ.

Các đội tham gia phần thực hành chữa cháy với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: VŨ TÂN)

Năm 2026 là năm thứ hai Khánh Hòa tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”. Đây cũng là dịp để các thành viên tổ liên gia giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn dân cư.

Thông qua hội thi, các thành viên tổ liên gia được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu người và cứu tài sản ngay từ cơ sở. Qua đó, đưa hoạt động của các tổ liên gia đi vào thực chất, phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động xử lý các tình huống cháy, nổ ngay tại khu dân cư.