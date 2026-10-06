Khánh Hòa: Tình trạng bẫy chim trời vẫn hoành hành

Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với Công an xã tháo dỡ, tiêu hủy tại chỗ 150m lưới tàng hình

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Công thương và Công ty Yến sào Khánh Hòa vừa kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ chim yến và các loài chim hoang dã tại xã Bắc Ninh Hòa và phường Ninh Hòa.

Tại xã Bắc Ninh Hòa, qua kiểm tra thực tế, đoàn phát hiện 2 điểm giăng lưới tàng hình trái phép để bẫy bắt chim. Khi lực lượng chức năng có mặt, các đối tượng vi phạm đã rời khỏi hiện trường.

Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với công an xã và trưởng thôn lập biên bản ghi nhận hiện trường, đồng thời tháo dỡ, tiêu hủy tại chỗ 150m lưới tàng hình cùng 12 cây cọc tre được sử dụng để căng bẫy.

Việc phát hiện, tháo dỡ những điểm bẫy bắt chim cho thấy nguy cơ đối với chim yến và các loài chim hoang dã vẫn hiện hữu, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, chủ động hơn tại cơ sở.

Trước đó, Đội tuần tra bảo vệ chim yến của Công ty Yến sào Khánh Hòa phối hợp với chính quyền địa phương và Công an xã Nam Ninh Hòa cũng phát hiện, ngăn chặn kịp thời các đối tượng có hành vi giăng bẫy bắt chim trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã tạm giữ xe máy cùng toàn bộ dụng cụ săn bắt để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều vụ việc giăng lưới bẫy chim đã được phát hiện, ngăn chặn; nhiều cá thể chim hoang dã và chim yến được giải cứu, thả về môi trường tự nhiên

Tại các buổi làm việc với UBND xã Bắc Ninh Hòa và UBND phường Ninh Hòa, Đoàn kiểm tra liên ngành ghi nhận chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ chim yến và chim hoang dã.

Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết thực hiện “3 không”, gồm “không săn bắt”, “không buôn bán”, “không tiêu thụ trái phép” các loại động vật hoang dã, chim trời được chú trọng.

Các địa phương cũng thành lập Tổ phản ứng nhanh, duy trì đường dây nóng tiếp nhận thông tin và phối hợp với Công ty Yến sào Khánh Hòa trong công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm.

Qua phối hợp, nhiều vụ việc giăng lưới bẫy chim đã được phát hiện, ngăn chặn; nhiều cá thể chim hoang dã và chim yến được giải cứu, thả về môi trường tự nhiên.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra liên ngành cũng chỉ ra rằng công tác tự kiểm tra, tuần tra, rà soát thực tế của các Tổ phản ứng nhanh tại cơ sở vẫn còn hạn chế. Việc chủ động phát hiện các điểm nóng, khu vực có nguy cơ phát sinh hoạt động bẫy bắt chim chưa được thực hiện thường xuyên, dẫn đến nguy cơ vi phạm vẫn còn.

Bảo vệ đàn chim yến và chim hoang dã không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của cộng đồng

Để bảo vệ an toàn chim hoang dã, đặc biệt là đàn chim yến - nguồn tài nguyên kinh tế, sinh thái đặc trưng của tỉnh, Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị UBND xã Bắc Ninh Hòa và phường Ninh Hòa tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 09/CT-UBND của tỉnh; duy trì đường dây nóng 24/7, tăng cường tuần tra, giám sát thực địa và rà soát thông tin trên không gian mạng nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm.

Các địa phương cũng được đề nghị khảo sát, lắp đặt biển cảnh báo, camera an ninh tại những khu vực có nguy cơ cao; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ của Công ty Yến sào Khánh Hòa để phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bảo vệ đàn chim yến và chim hoang dã không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của cộng đồng.

Khi mỗi người dân nâng cao ý thức, chủ động phát hiện và thông tin về các hành vi săn bắt, mua bán, tiêu thụ trái phép, những chiếc lưới bẫy sẽ khó có cơ hội xuất hiện, góp phần bảo vệ quần thể chim yến, duy trì cân bằng sinh thái và gìn giữ nguồn tài nguyên đặc trưng của Khánh Hòa.