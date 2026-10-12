Khánh Hòa: Tỉnh duy nhất còn lại sẵn sàng đón tiếp đại biểu tham dự Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 1-10-2026, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ban hành Quyết định số 247/QĐ-HĐTS do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký công cử Hòa thượng Thích Huệ Thông tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, để đại hội suy cử Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời cùng Ban Trị sự tỉnh có kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 14, 15-10-2026 tại Hội trường Đảng ủy Nha Trang. Đây cũng là đơn vị cuối cùng trong cả nước tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố, sau khi được Trung ương Giáo hội duyệt y kế hoạch tổ chức đại hội.

Một số hình ảnh ghi nhận: