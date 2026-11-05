Khánh Hòa: Tìm thấy thành viên đi kiểm đếm rừng lạc trong rừng Hòn Hèo

Lực lượng chức năng đã tìm thấy ông H.T. tại một vạt rừng Hòn Hèo. (Ảnh: CTV)

Theo đó, vào chiều 4/11, ông H.T. là thành viên trong đoàn 15 người đi kiểm đếm rừng của nhà máy nước sạch Khu kinh tế Vân Phong. Khi công việc kiểm đếm cơ bản hoàn thành, cả đoàn rời rừng để trở về, đến khu vực hồ Tiên Du thì ông H.T. bị lạc.

Các thành viên khác phát hiện và tổ chức tìm kiếm, song khu vực rừng có diện tích rộng khiến mọi nỗ lực đều bất thành, buộc đoàn công tác phải liên hệ cơ quan chức năng hỗ trợ.

Đoàn tìm kiếm đã đưa ông H.T. ra khỏi rừng an toàn. (Ảnh: CTV)

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Thắng phối hợp nhiều lực lượng, gồm quân sự và biên phòng cùng tổ chức tìm kiếm ông H.T. Sau gần 2 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện ông H.T tại một vạt rừng, đoàn tìm kiếm đã tiếp cận và đưa ông ra khỏi rừng. Hiện sức khỏe của ông H.T. đã ổn định.

Được biết, rừng Hòn Hèo là dãy núi cao nhất trong số các đỉnh quanh đầm Nha Phu và vịnh Vân Phong, với nhiều đỉnh cao hơn 800m, như Phước Hà Sơn, Tiên Du và Mai Nha.