Khánh Hòa: Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ giữa núi rừng Phước Hà

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Láng Tranh, thôn Là A, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa.

Ba hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập tại khu vực Láng Tranh, thôn Là A, xã Phước Hà, Khánh Hòa ngày 14/10. (Ảnh: Ban CHQS).

Khu vực tìm kiếm nằm giữa địa hình núi rừng hiểm trở, nhiều rặng tre rậm rạp, suối chảy xiết và ghềnh đá cheo leo.

Vượt qua những trở ngại về địa hình, các cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa hài cốt các liệt sĩ trở về sau nhiều năm nằm lại giữa núi rừng.

Cán bộ, chiến sĩ đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Thuận, chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu và an táng. (Ảnh: Ban CHQS).

Sau khi hoàn thành công tác quy tập, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng tham gia tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần thực hiện chính sách hậu phương quân đội và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.