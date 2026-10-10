Khánh Hòa tìm nhà đầu tư cho 3 dự án hạ tầng lớn tại Khu kinh tế Vân Phong

Ngày 10/10, thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp Khánh Hòa cho biết, 3 dự án đang được địa phương kêu gọi đầu tư đều nằm trong danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong.

Cảng Hàng không quốc tế Vân Phong được bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc.

Trong đó, Cảng tổng hợp Nam Vân Phong được đề xuất thực hiện tại thôn Ninh Tịnh, phường Đông Ninh Hòa, với diện tích khoảng 480ha. Dự án có vốn đầu tư dự kiến từ 2.300 tỷ đồng trở lên.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh khu bến cảng biển thuộc cảng biển loại 1, phục vụ tiếp nhận và vận chuyển hàng tổng hợp, hàng rời và container quốc tế.

Khu vực thực hiện dự án chủ yếu là đất mặt nước và đất lấn biển. Dự án thuộc một phần phân khu 19 của Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Quy mô công trình được xác định theo đề xuất của nhà đầu tư.

Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo Nghị quyết số 55 của Quốc hội. Dự án thuộc danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Một góc khu vực Nam Vân Phong.

Cùng tại thôn Ninh Tịnh, phường Đông Ninh Hòa, Khánh Hòa đang kêu gọi đầu tư Khu dịch vụ hậu cần cảng Nam Vân Phong với diện tích khoảng 515ha, vốn đầu tư dự kiến từ 2.300 tỷ đồng trở lên.

Dự án hướng đến đầu tư xây dựng và kinh doanh khu dịch vụ hậu cần cảng biển, dịch vụ logistics, góp phần hình thành hệ thống dịch vụ hỗ trợ hoạt động cảng biển tại khu vực Nam Vân Phong.

Theo thông tin công bố, hiện trạng khu đất chủ yếu gồm đất mặt nước, đất lấn biển, đất rừng sản xuất và đất ở nông thôn. Khu đất hiện chưa thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng.

Dự án thuộc một phần phân khu 19 của Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Quy mô công trình sẽ được xác định theo đề xuất của nhà đầu tư.

Tương tự dự án Cảng tổng hợp Nam Vân Phong, việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo Nghị quyết số 55 của Quốc hội. Dự án cũng nằm trong danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Dự án thứ 3 được Khánh Hòa kêu gọi đầu tư là Cảng hàng không quốc tế Nam Vân Phong, dự kiến triển khai tại khu vực xã Vạn Thắng và xã Tu Bông, với diện tích khoảng 500ha.

Dự án có vốn đầu tư dự kiến từ 2.300 tỷ đồng trở lên, mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng hàng không.

Theo thông tin đề xuất, khu vực thực hiện dự án chủ yếu là đất mặt nước và đất nuôi trồng thủy sản, hiện chưa thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng.

Dự án thuộc một phần phân khu 8 của Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Quy mô công trình được xác định theo đề xuất của nhà đầu tư.

Khác với 2 dự án cảng và hậu cần cảng, dự án Cảng hàng không quốc tế Nam Vân Phong được đề xuất thực hiện theo hình thức BOT.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp Khánh Hòa, dự án này cũng thuộc danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Các dự án trên được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng cảng biển, logistics và hàng không tại khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa, đồng thời tăng khả năng kết nối, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế tại Khu kinh tế Vân Phong.

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp Khánh Hòa cho biết, việc thu hút đầu tư 3 dự án trên có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển Khu kinh tế Vân Phong, nhất là khu vực Nam Vân Phong. Khi được triển khai đồng bộ, cảng tổng hợp, kho dịch vụ hậu cần cảng và cảng hàng không sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, tăng năng lực tiếp nhận, trung chuyển hàng hóa và khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế trong nước, quốc tế. Các dự án cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực thu hút đầu tư vào công nghiệp, thương mại, dịch vụ, mở rộng không gian phát triển kinh tế phía Bắc Khánh Hòa, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương.