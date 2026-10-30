Khánh Hòa: Tìm giải pháp đột phá phát triển du lịch tàu biển

Quang cảnh Hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đề xuất 5 giải pháp đột phá cho du lịch tàu biển ở Khánh Hòa. Về hạ tầng, hệ sinh thái dịch vụ liên hoàn nên được đầu tư thay vì từng công trình riêng lẻ. Về thể chế, cơ chế phối hợp liên ngành phải được hoàn thiện và tạo thuận lợi về thủ tục.

Sản phẩm du lịch được xây dựng gắn với hệ sinh thái trải nghiệm đặc sắc, phát huy chiều sâu văn hóa bản địa. Khánh Hòa cần chủ động cùng các hãng tàu quốc tế xây dựng hành trình, hướng tới tăng tỷ lệ hãng tàu quay lại. Để du khách quay trở lại, chất lượng phục vụ và quản trị điểm đến phải được nâng cao.

Trên cơ sở Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh Khánh Hòa xác định cần khai thác hiệu quả hơn lợi thế biển, đảo, cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa - lịch sử và hệ thống dịch vụ du lịch.

Địa phương có lợi thế nổi bật về vịnh, biển đảo, khí hậu, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, vui chơi giải trí và trải nghiệm văn hóa. Cùng với đó, Cảng quốc tế Cam Ranh, Bến du thuyền là cơ sở để phát triển các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách tàu biển và tăng cường kết nối với các tuyến du lịch hàng hải trong nước và quốc tế.

Theo ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát triển du lịch tàu biển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tàu du lịch biển đến Khánh Hòa

Lợi thế về tài nguyên và vị trí địa lý mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để được các hãng tàu lựa chọn thường xuyên, điểm đến phải đáp ứng đồng bộ nhiều tiêu chí.

Đó là hạ tầng tiếp nhận tàu, quy trình đón trả khách nhanh chóng và an toàn, dịch vụ vận chuyển và tham quan, sản phẩm đặc sắc, môi trường du lịch văn minh, thân thiện, cùng khả năng tổ chức chương trình phù hợp với nhu cầu của khách tàu biển.

Năm 2025, Việt Nam đón khoảng 274.000 lượt khách quốc tế nhập cảnh bằng đường biển. Trong 9 tháng năm 2026, con số này là hơn 243.000 lượt, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước. Tại Khánh Hòa, trong 8 tháng năm 2026, đã đón 38 chuyến với hơn 60.000 lượt khách, vượt kết quả cả năm 2025.

Mặc dù vậy, quy mô thị trường du lịch tàu biển ở Khánh Hòa còn khiêm tốn, hình thức khai thác chủ yếu là đón khách tham quan trong ngày với thời gian lên bờ khoảng 6 - 8 giờ. Hạ tầng và dịch vụ chưa đồng bộ, sản phẩm chuyên biệt chưa phong phú, khả năng khai thác giá trị gia tăng còn hạn chế.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho rằng, du lịch tàu biển là nơi hội tụ của kinh tế biển, vận tải quốc tế, dịch vụ du lịch, văn hóa và thương mại. Một con tàu cập cảng không chỉ đưa du khách đến một điểm tham quan mà còn mang theo cơ hội kết nối thị trường, chuỗi cung ứng, đầu tư và hình ảnh quốc gia.

Vì vậy, câu hỏi đặt ra với Việt Nam không chỉ là làm thế nào để đón thêm nhiều chuyến tàu, mà là làm thế nào để tham gia sâu hơn, chủ động hơn và hưởng lợi nhiều hơn trong chuỗi giá trị du lịch tàu biển quốc tế.

Khách du lịch tàu biển lên bờ khám phá các sản phẩm du lịch Khánh Hòa

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Khánh Hòa có gần 500km bờ biển, hơn 200 đảo với các vịnh Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Vĩnh Hy.

Tỉnh có lợi thế hội tụ hiếm có giữa vịnh biển, cảng nước sâu, sân bay quốc tế, đô thị du lịch và không gian văn hóa đặc sắc của cộng đồng Kinh, Chăm, Raglai. Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh được quy hoạch công suất khoảng 19 triệu hành khách/năm đến năm 2030.

Đây là nền tảng để phát triển mô hình kết hợp hàng không - tàu biển, các sản phẩm du lịch trước và sau chuyến tàu, từng bước đưa Khánh Hòa trở thành cảng khởi hành và kết thúc hành trình.