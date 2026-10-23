Khánh Hòa tìm giải pháp chuyển đổi số cấp cơ sở

Chiều 23-10, tại phường Bắc Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Giải pháp chuyển đổi số tại địa phương với chủ đề “Chuyển đổi số cấp cơ sở tỉnh Khánh Hòa: Từ khung kiến trúc, nền tảng và dữ liệu số đến quản trị địa phương, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân”. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Tham dự hội nghị có đại diện Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ số.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa phát biểu khai mạc hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận 7 chuyên đề về giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cấp cơ sở. Nội dung tập trung vào nâng cao hiệu quả quản trị công cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; ứng dụng nền tảng số dùng chung, tự động hóa xử lý dịch vụ công; bảo đảm an toàn thông tin, phòng, chống lừa đảo trực tuyến và bảo vệ dữ liệu số.

Các chuyên đề cũng đề cập đến kinh nghiệm chuyển đổi số đối với hộ kinh doanh; giải pháp kết nối chính quyền số, phát triển cuộc sống số; ứng dụng thương mại điện tử đưa sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP Khánh Hòa lên không gian số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị, điều hành tại các cơ quan nhà nước và các nền tảng số phục vụ chuyển đổi xanh.

Đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa trình bày chuyên đề "Giải pháp bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu số tại cấp cơ sở".

Đại diện Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam trình bày chuyên đề "Ứng dụng thương mại điện tử và giải pháp đưa sản phẩm đặc trưng, OCOP Khánh Hòa lên không gian số".

Bên cạnh đó, hội nghị tổ chức phiên tọa đàm, trao đổi và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ sở, với sự đồng chủ trì của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Chuyển đổi số quốc gia và đại diện Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA).

Thông qua hội nghị, các đại biểu có thêm thông tin, kinh nghiệm và giải pháp thực tiễn để tháo gỡ những điểm nghẽn trong chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, người dân, từng bước nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và chất lượng phục vụ người dân tại địa phương.