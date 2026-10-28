Khánh Hòa: Tiễn đưa các liệt sỹ về nghĩa trang an nghỉ cùng đồng đội

Chuẩn bị thực hiện nghi lễ đưa hài cốt liệt sỹ vào an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Ninh Thuận. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Sáng 28/10, tại xã Xuân Hải, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Khánh Hòa đã long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ninh Thuận.

Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim,” tình cảm và sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc và dân tộc.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Khánh Hòa, đây là 25 hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn các xã, phường của Phước Dinh, Phước Hà, Thuận Bắc, Vĩnh Hải, Bác Ái Tây, Thuận Nam, Công Hải, Cà Ná, Đông Hải, Ninh Chử và Đô Vinh trong thời gian qua.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thành kính nghiêng mình, dâng lên anh linh các anh hùng liệt sỹ lòng biết ơn vô hạn, niềm tiếc thương sâu sắc và sự tri ân thành kính.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều khu vực địa hình thay đổi, dấu tích chiến tranh phai mờ theo thời gian.

Hơn nữa nhân chứng ngày càng ít, thông tin về nơi hy sinh, chôn cất liệt sỹ thiếu đầy đủ và phân tán. Song với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao và lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ, lực lượng làm nhiệm vụ đã kiên trì khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm, cất bốc được nhiều hài cốt liệt sỹ.

Vượt qua mọi khó khăn, các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa 25 hài cốt liệt sỹ trở về trong vòng tay của nhân dân, gia đình và đồng đội.

Đây cũng là động lực để Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tiếp tục được triển khai với quyết tâm cao, góp phần đưa các anh hùng liệt sỹ còn nằm lại nơi chiến trường xưa trở về với gia đình, đồng đội và Tổ quốc.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, thực hiện tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, biết bao người con ưu tú của quê hương Khánh Hòa và mọi miền đất nước đã xung phong lên đường chiến đấu, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Họ đã anh dũng chiến đấu, hiến dâng tuổi thanh xuân và máu xương trên chính mảnh đất quê hương. Nhiều người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường xưa, dưới những cánh rừng, triền núi, cánh đồng của quê hương Khánh Hòa khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo bao khát vọng hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc.

Sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tô thắm trang sử vàng đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Khánh Hòa; là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mãi mãi được các thế hệ hôm nay và mai sau đời đời ghi nhớ và tự hào.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Khánh Hòa nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; ra sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh; chăm lo tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, không để một liệt sỹ nào bị lãng quên.

Song song đó, các thế hệ hôm nay và mai sau nguyện mãi mãi khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ; sống, học tập, lao động và chiến đấu xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ./.