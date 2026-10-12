Khánh Hòa tích cực thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ

Với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Trong điều kiện địa bàn rộng, nhiều khu vực từng là căn cứ cách mạng có địa hình hiểm trở, thông tin về liệt sĩ ngày càng ít dần, Bộ CHQS tỉnh xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động nghiên cứu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện.

Ban Chỉ đạo tỉnh được thành lập, xây dựng kế hoạch triển khai với các mốc chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo phương châm “6 rõ”, gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ hiệu quả.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 45 hài cốt liệt sĩ ở Khánh Hòa.

Đáng chú ý, sau khi Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ CHQS tỉnh được thành lập theo quyết định của Bộ Quốc phòng, đơn vị đã nhanh chóng giao nhiệm vụ, tổ chức lực lượng và đưa đội vào hoạt động chính thức từ ngày 5/7/2026.

Đây là lực lượng chuyên trách trực tiếp thực hiện công tác khảo sát, xác minh, tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Song song đó, Bộ CHQS tỉnh tham mưu bảo đảm nguồn lực tài chính phục vụ chiến dịch. Tổng kinh phí thực hiện được xác định hơn 28,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương ưu tiên bố trí hơn 11,7 tỷ đồng.

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh đến cơ sở, từng hộ gia đình và thân nhân liệt sĩ. Các hình thức vận động cung cấp thông tin, phát hành thư ngỏ và mở chuyên mục “500 ngày đêm - Hành trình đi tìm đồng đội” trên các báo, đài đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhận được sự đồng hành của Nhân dân.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa khẳng định: “Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ đặc biệt của lực lượng vũ trang, mà là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc”.

Do đó, việc huy động tổng lực sự vào cuộc của các cấp, ngành cùng sự ủng hộ của nhân dân là nhân tố quyết định giúp chiến dịch vượt qua khó khăn về thời gian, địa hình để đạt hiệu quả cao nhất.

Tìm kiếm, quy tập 68 hài cốt liệt sĩ ngoài nghĩa trang

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và cách làm chủ động, khoa học, Chiến dịch 500 ngày đêm tại Khánh Hòa đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận sau thời gian ngắn triển khai.

Cụ thể, chỉ trong 80 ngày liên tục thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu đối với 2.124/2.124 mộ tại 7/7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 100%, về đích sớm gần 4 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Qua đó, cơ quan chuyên môn thu nhận 1.240 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ tiêu chuẩn giám định ADN, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội thực hiện các bước chuyên môn, giám định và đối sánh với mẫu sinh phẩm của thân nhân nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đối với công tác tìm kiếm, quy tập ngoài nghĩa trang, tính đến ngày 6/10/2026, toàn tỉnh đã tìm kiếm, cất bốc được 68 hài cốt liệt sĩ.

Tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh, với diện tích tìm kiếm khoảng 1.700m², lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên huy động từ 180 đến 200 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng phối hợp kiên trì, tỉ mỉ tìm kiếm. Qua đó, đã quy tập được 39 hài cốt liệt sĩ.

Khánh Hòa quyết liệt với chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn. Thời gian chiến tranh lùi xa khiến dấu vết thực địa biến dạng, nhân chứng lịch sử ngày càng ít. Thời tiết bất lợi và việc sắp xếp đơn vị hành chính cũng đặt ra yêu cầu rà soát, điều chỉnh toàn bộ hệ thống bản đồ, hồ sơ dữ liệu.

Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập thêm 82 hài cốt liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 150 hài cốt liệt sĩ trước ngày 30/4/2027. Đồng thời, tỉnh phấn đấu hoàn thành xác minh, kết luận 168 khu vực, 946 thông tin mộ liệt sĩ và thu nhận đủ 278 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu đề cao vai trò của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các địa phương; duy trì nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, không giao khoán nhiệm vụ cho cơ quan quân sự.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 45 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại nhiều địa bàn trên tỉnh.

Lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tập trung khảo sát những khu vực có đủ cơ sở pháp lý, nhất là các vị trí nghi vấn có mộ tập thể, đồng thời tranh thủ từng nguồn tin, từng manh mối từ nhân chứng.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của lực lượng vũ trang, Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi thông tin được xác minh góp phần trả lại tên tuổi cho những người đã hy sinh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.