Khánh Hòa: Thường trực Ban Trị sự họp rà soát công tác tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031

Cuộc họp do Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa chủ tọa; cùng sự tham dự của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tại hai văn phòng. Các nội dung được tập trung trao đổi gồm: thời gian, địa điểm tổ chức, hồ sơ pháp lý, tham luận và công tác tài chính, hậu cần, tiếp tân, an ninh, thiết trí, truyền thông, triển lãm phục vụ đại hội.

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Trị sự thống nhất tổ chức đại hội trong hai ngày 14 và 15-10-2026 (nhằm ngày 5 và 6-9-Bính Ngọ) tại Hội trường Đảng ủy phường Nha Trang.

Thượng tọa Thích Thiện Phước, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh báo cáo

Về thủ tục pháp lý, Văn phòng Ban Trị sự đã gửi hồ sơ công tác nhân sự và các văn bản liên quan đến Trung ương Giáo hội và cơ quan chức năng địa phương để tiến hành đại hội theo quy định. Văn phòng tiếp tục theo dõi, phối hợp hoàn thiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm tiến độ tổ chức.

Kết luận cuộc họp, Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội, đề nghị các tiểu ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện nhiệm vụ, tăng cường phối hợp và kịp thời báo cáo những khó khăn phát sinh, tập trung hoàn thiện các khâu chuẩn bị, bảo đảm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trang nghiêm, đoàn kết và thành công.