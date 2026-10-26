Khánh Hòa thúc đẩy y tế số, giúp người dân khám bệnh thuận tiện, an toàn

Chuyển đổi số không phải là câu chuyện xa vời

Sáng 26/10, trong khuôn khổ Ngày hội công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội thảo “Tiện ích số trong khám, chữa bệnh và kỹ năng phòng tránh lừa đảo trực tuyến”.

Hội thảo thu hút gần 400 đại biểu tham dự, tập trung trao đổi thảo luận để đưa ra giải pháp khám chữa bệnh thông minh và hướng dẫn nhận diện bẫy lừa đảo trực tuyến.

Quang cảnh hội thảo “Tiện ích số trong khám, chữa bệnh và kỹ năng phòng tránh lừa đảo trực tuyến” diễn ra tại Quảng trường 2 tháng 4 ở phường Nha Trang.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đào Xuân Kỳ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa cho biết, chuyển đổi số mang lại kỳ vọng thực tế cho người dân, như việc đi khám bệnh trở nên thuận tiện hơn, thông tin cá nhân được bảo mật.

Ông Đào Xuân Kỳ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội thảo.

Theo ông Kỳ, tỉnh Khánh Hòa đang tích cực số hóa hoạt động y tế, từng bước đưa các tiện ích công nghệ vào quy trình phục vụ người bệnh. Đến nay, 100% cơ sở y tế từ cấp tỉnh đến cấp xã đã áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Hệ thống 26 kiosk tự phục vụ tại 17 bệnh viện ghi nhận gần 170.000 lượt bệnh nhân sử dụng.

Trong quản lý dữ liệu khám, chữa bệnh, các cơ sở y tế đã tích hợp sử dụng căn cước công dân, với gần 2,9 triệu lượt tra cứu thành công. Hơn 793.000 người dân, tương đương 35% dân số, đã sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, đưa Khánh Hòa đứng thứ 11 toàn quốc.

Cùng với đó, ông Kỳ cũng nêu ra một vấn đề, mặc dù số liệu trên khả quan nhưng không phải ai cũng biết sử dụng thiết bị. Vì thế, theo ông cần có nhân sự hỗ trợ, nhất là người cao tuổi và khuyết tật, để công nghệ thực sự tạo thuận lợi.

Ngoài ra, thời gian qua nhiều thủ đoạn lừa đảo đã xuất hiện, như giả mạo nhân viên y tế và cán bộ bảo hiểm xã hội. Vì thế, người dân không nên vội tin tưởng hay bấm vào các liên kết lạ, mà cần xác minh thông tin qua kênh chính thức. Đồng thời, các cơ sở y tế được yêu cầu công khai các kênh liên hệ chính thống và thường xuyên quán triệt cán bộ về trách nhiệm bảo mật thông tin.

"Chuyển đổi số y tế thành công khi người dân bớt khó khăn, cán bộ y tế làm việc thuận lợi và niềm tin được củng cố. Khuyến khích người dân sử dụng tiện ích số cần đi đôi với việc trang bị cho họ kiến thức tự bảo vệ mình trên không gian mạng", ông Kỳ cho hay.

Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu nhiều tiện ích số trong y tế như hồ sơ bệnh án điện tử, khám, chữa bệnh từ xa, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt và sổ sức khỏe điện tử. Các nội dung về hệ sinh thái sổ khám điện tử, khả năng kết nối dữ liệu y tế và tích hợp thông tin với ứng dụng VNeID cũng được trình bày.

Ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tham quan gian hàng triển lãm trong Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Người tham dự đồng thời được hướng dẫn cài đặt, sử dụng Sổ khám điện tử trên điện thoại, nhận diện các thủ đoạn giả mạo bệnh viện và nhân viên y tế, cũng như trải nghiệm những ứng dụng công nghệ.

60 gian hàng trình diễn công nghệ số phục vụ đời sống

Ngày hội công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 có chủ đề “Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa – Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất”, khai mạc ngày 24/10 tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang. Sự kiện diễn ra trong ba ngày, từ 24 đến 26/10.

Người dân trải nghiệm cùng robot tại Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Ngày hội là dịp kết nối các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, cơ sở nghiên cứu và cộng đồng, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế - xã hội. Sự kiện thu hút sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng đông đảo người dân, du khách.

Năm nay, có 60 gian hàng từ các tập đoàn công nghệ lớn, cùng các trường đại học và viện nghiên cứu, giới thiệu giải pháp về 5G, đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo, và robot.

Các gian hàng giới thiệu đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo, và robot

Bên cạnh các diễn đàn, hội thảo chuyên đề, người dân còn được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số cá nhân, thanh toán không dùng tiền mặt và trang bị kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin.