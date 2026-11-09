Khánh Hòa thúc đẩy mở thêm đường bay thẳng, hút khách quốc tế

Mở rộng mạng lưới đường bay, tăng kết nối quốc tế

Theo định hướng phát triển du lịch, Khánh Hòa xác định duy trì và mở rộng mạng lưới đường bay là một trong những nhiệm vụ quan trọng để tiếp cận các thị trường khách quốc tế. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có thêm ít nhất 3 quốc gia, vùng lãnh thổ khai thác đường bay thường lệ trực tiếp đến Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh; tổng số ghế cung ứng quốc tế tăng tối thiểu 20% so với năm 2025.

Sân bay quốc tế Cam Ranh đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Cộng hòa Belarus đến Nha Trang.

Bên cạnh đó, tỉnh đặt mục tiêu trên 80% đường bay mới được duy trì sau năm khai thác đầu tiên và phối hợp quảng bá điểm đến với ít nhất 5 hãng hàng không quốc tế.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa thông tin, Khánh Hòa đang tập trung củng cố các đường bay hiện có kết nối với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Thái Lan và Singapore. Đồng thời, mở rộng kết nối đến Tokyo, Osaka (Nhật Bản), Kuala Lumpur (Malaysia), Almaty (Kazakhstan) và Tashkent (Uzbekistan).

Trong giai đoạn 2028 - 2030, Khánh Hòa nghiên cứu mở thêm các điểm đến tại Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Malaysia; từng bước tiếp cận các thị trường Indonesia, Philippines. Đáng chú ý, tỉnh định hướng thúc đẩy mở đường bay thẳng thường lệ với tần suất 2 - 3 chuyến/tuần kết nối Sydney, Melbourne (Australia) với Cam Ranh.

Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 có thêm ít nhất 3 quốc gia, vùng lãnh thổ có đường bay thường lệ, trực tiếp đến Cam Ranh.

Ngoài các chuyến bay thường lệ, tỉnh khuyến khích phát triển các chuyến bay thuê chuyến, nhất là những thị trường có nhu cầu nghỉ dưỡng theo mùa như Nga, Kazakhstan và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Đối với những thị trường ở xa, ngành du lịch nghiên cứu phương án kết nối thông qua các trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế.

Để tăng hiệu quả khai thác đường bay, Khánh Hòa sẽ đẩy mạnh hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và nhà khai thác sân bay xây dựng chương trình kích cầu, phát triển các gói sản phẩm hàng không - du lịch gắn với từng đường bay.

Cùng với nguồn khách bay thẳng đến Cam Ranh, tỉnh cũng chú trọng khai thác khách nối chuyến từ các cửa ngõ hàng không khác trong nước, khách du lịch tàu biển và khách đến bằng đường bộ từ các địa phương lân cận.

Đa dạng hóa thị trường, ưu tiên khách lưu trú dài ngày

Song song với mở rộng kết nối hàng không, Khánh Hòa định hướng tiếp tục phục hồi, duy trì và phát triển các thị trường trọng điểm, truyền thống như Nga, các nước CIS, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đồng thời, đa dạng hóa nguồn khách, giảm phụ thuộc vào một số thị trường, ưu tiên nhóm khách có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài.

Du khách Nga xuống sân bay quốc tế Cam Ranh.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh tập trung khai thác các thị trường ưu tiên gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Malaysia và Hoa Kỳ.

Giai đoạn 2028 - 2030, Khánh Hòa tiếp tục mở rộng sang những thị trường giàu tiềm năng như các nước ASEAN, Tây Âu, Australia, Ấn Độ và Trung Đông.

Đối với thị trường Trung Quốc, tỉnh định hướng tăng tỷ trọng khách du lịch tự túc, khách gia đình, khách trẻ và khách có mức chi tiêu cao bên cạnh phân khúc khách đoàn.

Với thị trường Hàn Quốc, trọng tâm là duy trì lượng khách ổn định, kéo dài thời gian lưu trú và tăng tỷ lệ khách quay trở lại.

Trong khi đó, thị trường Nga, Kazakhstan và các nước CIS được định hướng phát triển phân khúc nghỉ dưỡng dài ngày, củng cố vị thế điểm đến nghỉ dưỡng biển mùa đông của Khánh Hòa. Với Nhật Bản và Malaysia, tỉnh chú trọng gia tăng tỷ trọng khách cao cấp.

Khách nước ngoài tham quan di tích Tháp bà Ponagar ở Nha Trang.

Riêng thị trường Hoa Kỳ, Khánh Hòa định hướng tiếp cận thông qua các đường bay trung chuyển, tập trung vào khách nghỉ dưỡng cao cấp, khách du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo (MICE), khách tàu biển và cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

"Đối với những thị trường mới, ngành du lịch hướng đến nhóm khách có khả năng chi trả cao, thời gian lưu trú dài và có tiềm năng quay trở lại", bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết.

Theo bà Hằng, việc phát triển thị trường khách quốc tế gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mở rộng kết nối hàng không, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xây dựng thương hiệu điểm đến. Qua đó, từng bước nâng cao sức cạnh tranh, thu hút dòng khách chất lượng, tạo nền tảng để du lịch Khánh Hòa phát triển bền vững.

Từ đầu năm đến nay, Khánh Hòa đón hơn 22,5 triệu lượt khách, tăng gần 51% so với cùng kỳ. Trong đó, có hơn 7,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 67%. Mục tiêu đến năm 2030, tổng thu từ khách du lịch đạt 9 tỷ USD. Ngành dịch vụ, du lịch đóng góp 20% GRDP của tỉnh. Thời gian lưu trú bình quân đạt 4 - 5 ngày/khách, mức chi tiêu bình quân tăng 1,5 đến 2 lần so với năm 2025.