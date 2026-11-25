Chiều 25-11, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp xã giao Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô (Trung Quốc) do ông Vương Vĩnh Ba - Giám đốc Nhà xuất bản làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi tiếp có ông Nguyễn Hữu Việt - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Long Biên chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô.

Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô đến thăm và làm việc với tỉnh Khánh Hòa.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Biên chào mừng đoàn đến thăm và làm việc tại Khánh Hòa. Đồng chí giới thiệu những tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh, nhất là các lĩnh vực kinh tế biển, du lịch, công nghiệp và năng lượng. Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ và chính quyền tỉnh luôn xác định công tác nghiên cứu, học tập và giáo dục lý luận chính trị là nền tảng tư tưởng quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn xã hội.

Tuy nhiên, hiện nay, Khánh Hòa chưa có nhà xuất bản trực thuộc địa phương. Vì vậy, tỉnh mong muốn tăng cường trao đổi chuyên môn với Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô, nhất là trong lĩnh vực quản lý, điều hành và phát triển hoạt động xuất bản.

Về giao lưu văn hóa và du lịch, đồng chí Nguyễn Long Biên đề xuất phối hợp với Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Khánh Hòa, góp phần thu hút thêm du khách Trung Quốc đến tỉnh. Đồng thời, tỉnh mong muốn phối hợp tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc trưng của hai bên.

Đồng chí Nguyễn Long Biên cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô.

Đồng chí Nguyễn Long Biên tặng quà lưu niệm cho ông Vương Vĩnh Ba.

Đại diện Đoàn Đại biểu Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô tặng quà lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Long Biên.

Phát biểu tại buổi tiếp, đại diện Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đại diện đoàn cũng giới thiệu mô hình hoạt động, những lĩnh vực thế mạnh của nhà xuất bản và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với tỉnh Khánh Hòa xuất bản ấn phẩm, trao đổi bản quyền, truyền thông số và giao lưu văn hóa.

Đại diện đoàn khẳng định, quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước được xây dựng và vun đắp trong nhiều năm qua là nền tảng thuận lợi để Nhà xuất bản Nhân dân Giang Tô và tỉnh Khánh Hòa thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới.