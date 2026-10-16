Khánh Hòa: Thúc đẩy hợp tác ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam-Hàn Quốc

Đồng chí Lê Đỗ Mười, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam trao bằng khen cho đại diện HD Hyundai Việt Nam. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đại diện lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Xây dựng cùng cán bộ, công nhân viên công ty Trách nhiệm hữu hạn Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, năm 1996, liên doanh Hyundai-Vinashin ra đời tại vùng biển Ninh Hòa, trở thành một trong những dự án hợp tác đầu tiên giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực đóng tàu. Khởi nguồn từ hoạt động sửa chữa tàu biển, đến nay HVS đã bàn giao hơn 200 con tàu có trọng tải lên đến 115.000 tấn cho các chủ tàu tại Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Singapore và nhiều quốc gia khác.

Đồng chí Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VŨ TÂN)

“Chặng đường 30 năm đã đi qua, ghi dấu những nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng và phát triển HVS trở thành doanh nghiệp có năng lực trong ngành đóng tàu. Giá trị của doanh nghiệp không chỉ nằm ở cơ sở vật chất và năng lực sản xuất, mà còn ở niềm tin giữa con người với con người, sự gắn kết giữa doanh nghiệp với cộng đồng địa phương và tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc”, đồng chí Trần Hòa Nam nhấn mạnh.

Hiện nay, Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn phát triển mới, xác định kinh tế biển là một trong những động lực chủ đạo. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 11,21%, đứng thứ 8 trong 34 tỉnh, thành phố. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có HVS.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: VŨ TÂN)

Khánh Hòa xác định thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của địa phương. Trên cơ sở đó, tỉnh mong muốn HVS tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng, đào tạo lao động tại địa phương, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, bảo vệ môi trường biển và đời sống người lao động.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển kinh tế biển và nâng cao năng lực công nghiệp hàng hải, cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hợp tác công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc, đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh Khánh Hòa phát triển ngành đóng tàu theo hướng hiện đại, xanh, bền vững. Song song với đó, HVS cần nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển các dòng tàu có giá trị gia tăng cao, phù hợp xu thế chuyển đổi xanh của ngành hàng hải thế giới.