Khánh Hòa thúc đẩy hạ tầng số, mở động lực tăng trưởng mới

Một góc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: TTXVN

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện "Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa" năm 2026. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà cho biết, 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,21%, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố trong cả nước và dẫn đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Để duy trì đà tăng trưởng, tỉnh xác định cần phát huy các động lực mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ vai trò quan trọng.

Theo ông Nguyễn Thanh Hà, chuyển đổi số phải tạo ra hiệu quả thực chất trong quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Khánh Hòa định hướng ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực có lợi thế như kinh tế biển, thủy sản, du lịch, công nghiệp và quản trị đô thị; đồng thời quan tâm phát triển trí tuệ nhân tạo, bản sao số, robot, tự động hóa, công nghệ y sinh, công nghệ đại dương và năng lượng ngoài khơi. Tỉnh đang tập trung hoàn thiện hạ tầng số, khai thác hiệu quả dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và tăng cường liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp để thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ.

Đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu có ít nhất 150 chủ thể khởi nghiệp sáng tạo; hình thành 7 vườn ươm, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời từng bước xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, công viên đổi mới sáng tạo và các nguồn lực hỗ trợ đầu tư cho lĩnh vực này. Qua đó, đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh, biến tiềm năng khoa học, công nghệ thành giá trị cụ thể cho tăng trưởng.

Với các thế mạnh về kinh tế biển, du lịch, nuôi trồng và chế biến thủy sản của Khánh Hòa, chuyển đổi số có thể giúp nâng cao năng lực quản trị, tối ưu sản xuất, kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, để công nghệ thực sự tạo ra giá trị, địa phương cần một hạ tầng số đủ mạnh, an toàn, linh hoạt; dữ liệu có khả năng kết nối, khai thác hiệu quả và hệ thống có thể mở rộng theo nhu cầu phát triển lâu dài.

Từ góc độ doanh nghiệp công nghệ, ông Trần Trung Thành, Giám đốc FPT IS Thành phố Hồ Chí Minh (Tập đoàn FPT) cho rằng, lợi thế cạnh tranh của một địa phương trong kỷ nguyên số không chỉ phụ thuộc vào tài nguyên, tiềm năng sẵn có mà ngày càng gắn với khả năng ứng dụng công nghệ để khai thác hiệu quả những lợi thế này. Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo đặt ra yêu cầu chuẩn bị nền tảng hạ tầng từ sớm để cơ quan nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp có thể chủ động ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh.

Tập đoàn FPT đã đồng hành với Khánh Hòa trong một số chương trình chuyển đổi số, trong đó có thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 và tiếp tục hợp tác giai đoạn 2026-2030, tập trung vào hạ tầng số, dữ liệu, chính quyền số, an toàn, an ninh mạng và phát triển nguồn nhân lực số. Doanh nghiệp cũng tham gia triển khai Cổng thông tin xúc tiến đầu tư và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.

Tại hội thảo, các chuyên gia trao đổi về nền tảng quản trị chuỗi cung ứng nuôi trồng, chế biến thủy sản; hiện đại hóa hạ tầng số, quản lý đa đám mây phục vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo; kinh tế không gian tầm thấp và tiềm năng ứng dụng thiết bị bay không người lái trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội.

Các nội dung thảo luận tập trung vào khả năng ứng dụng công nghệ để tối ưu nguồn lực, nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ. Qua đó, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ, góp phần hiện đại hóa hạ tầng số, tạo nền tảng cho những động lực tăng trưởng mới của Khánh Hòa.