Khánh Hòa thúc đẩy đầu tư trung tâm dữ liệu, phát triển hệ sinh thái số

Đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành tham dự diễn đàn. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tham dự diễn đàn có lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, cùng các tập đoàn công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khẳng định, trong bức tranh tổng thể về hạ tầng số, Trung tâm dữ liệu đa mục tiêu và Khu công nghệ số tập trung chính là “trái tim” lưu trữ, phân tích và vận hành dòng chảy dữ liệu an toàn, thông suốt. Đồng thời, đây cũng là không gian ươm mầm các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud) và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số của tỉnh.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

“Theo đó, các sở, ban, ngành, đơn vị điện lực, viễn thông và chính quyền các địa phương lắng nghe với tinh thần cầu thị, giải đáp trực tiếp, thấu đáo các đề xuất, vướng mắc của doanh nghiệp về thủ tục đất đai, cấp phép đầu tư, đấu nối năng lượng và hạ tầng truyền dẫn đúng quy định. Ngay sau diễn đàn, các đơn vị phải chủ động phân công đầu mối xử lý dứt điểm từng nội dung, khẩn trương chuyển hóa các thỏa thuận hợp tác thành dự án đầu tư cụ thể, có tiến độ và kết quả rõ ràng”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Huyền đề nghị.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng với Quyết định số 3726/QĐ-BKHCN ngày 9/9/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, tỉnh Khánh Hòa xác định nhiệm vụ chuyển đổi số phải được thực hiện với tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, lấy kết nối công nghệ và phát triển hệ sinh thái số làm trọng tâm phát triển.

Toàn cảnh Diễn đàn kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư Trung tâm dữ liệu đa mục tiêu và Khu công nghệ số tập trung. (Ảnh: VŨ TÂN)

Hiện nay, trong kỷ nguyên số, dữ liệu ngày càng được xác định là nguồn tài nguyên chiến lược, nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và dữ liệu lớn. Từ yêu cầu thực tiễn đó, diễn đàn được tổ chức nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của tỉnh, đồng thời tạo cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo, thúc đẩy hợp tác xây dựng hệ sinh thái công nghệ số hiện đại, đồng bộ.

Cùng với đó, tỉnh Khánh Hòa xác định quá trình chuyển đổi số phải được triển khai thực chất, bắt đầu từ quy hoạch, kiến trúc số thống nhất, hoàn thiện các nền tảng dùng chung và khai thác hiệu quả dữ liệu. Qua đó phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị của chính quyền địa phương hai cấp.