Khánh Hòa thúc đẩy chuyển đổi số từ dữ liệu đến kết quả thực chất

Lễ chuyển giao sản phẩm công nghệ số cho các cơ quan, doanh nghiệp của tỉnh Khánh Hòa. Ảnh Đặng Tuấn -TTXVN cao hiệu quả quản trị địa phương”. Ảnh Đặng Tuấn -TTXVN

Sáng 24/10, tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa khai mạc Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa - Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương”.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh, chuyển đổi số không thể chỉ được đo bằng số lượng phần mềm, nền tảng hay dữ liệu được số hóa. Điều quan trọng hơn là những thay đổi cụ thể trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống; người dân được phục vụ tốt hơn, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và chính quyền điều hành chủ động, minh bạch hơn.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn tài nguyên chiến lược; các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo mở ra khả năng đổi mới căn bản hoạt động quản trị, nâng cao năng suất và chất lượng phục vụ. Khánh Hòa đang từng bước hoàn thiện kiến trúc chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, chiến lược dữ liệu đến năm 2030, các khung kiến trúc dữ liệu, quản trị dữ liệu và cơ chế kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu.

Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên nền tảng số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo; xây dựng hệ sinh thái số thống nhất, liên thông từ tỉnh đến cơ sở. Đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, kinh tế số đóng góp khoảng 30-35% GRDP của tỉnh.

Để chuyển đổi số đi vào chiều sâu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà cho rằng, trước hết kiến trúc số phải xác định hướng phát triển đồng bộ, thống nhất; ưu tiên các nền tảng số dùng chung, tăng liên thông từ tỉnh đến xã, hạn chế đầu tư phân tán, trùng lặp và lãng phí nguồn lực. Mỗi dự án, giải pháp công nghệ phải được đặt trong tổng thể kiến trúc, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và mở rộng lâu dài.

Lễ chuyển giao sản phẩm công nghệ số cho các cơ quan, doanh nghiệp của tỉnh Khánh Hòa. Ảnh Đặng Tuấn -TTXVN

Cùng với đó, dữ liệu phải thực sự trở thành tài sản phục vụ quản trị và phát triển. Khánh Hòa tập trung tạo lập, chuẩn hóa, cập nhật, kết nối và chia sẻ dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; chuyển từ tư duy thu thập, lưu trữ dữ liệu sang quản trị, chia sẻ và khai thác giá trị dữ liệu, từng bước chuyển từ điều hành dựa trên hồ sơ, báo cáo thủ công sang điều hành dựa trên dữ liệu được cập nhật và phân tích kịp thời.

Một yêu cầu khác được lãnh đạo tỉnh đặt ra là công nghệ phải hướng đến giải quyết những bài toán thực tế của Khánh Hòa. Tỉnh sẽ thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số và nền tảng số trong cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công, phát triển du lịch thông minh, kinh tế biển, logistics cảng biển, thương mại và các lĩnh vực có lợi thế.

Mỗi giải pháp khi đưa vào sử dụng phải có mục tiêu rõ ràng, phù hợp với khả năng vận hành, bảo đảm an toàn và chứng minh được hiệu quả đầu tư. “Người dân và doanh nghiệp phải thực sự được hưởng lợi” là một trong những yêu cầu xuyên suốt của quá trình này.

Theo ông Nguyễn Thanh Hà, dịch vụ công phải thuận tiện hơn, thủ tục đơn giản hơn, thời gian và chi phí thực hiện công việc giảm xuống. Doanh nghiệp cần có thêm cơ hội ứng dụng công nghệ, đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao năng suất và mở rộng thị trường; người dân ở mọi địa bàn, mọi nhóm tuổi được hỗ trợ tiếp cận, sử dụng dịch vụ số an toàn, hiệu quả.

Ngày hội năm nay diễn ra đến ngày 26/10, với khoảng 60 gian hàng của các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Các đơn vị giới thiệu nhiều giải pháp về 5G, đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo và robot, nền tảng phục vụ chuyển đổi số du lịch biển chất lượng cao, logistics cảng biển, an toàn dữ liệu và nâng cao kỹ năng công nghệ cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Người dân tham gia các ứng dụng công nghệ . Ảnh Đặng Tuấn -TTXVN

Người dân đến Ngày hội có thể trực tiếp trải nghiệm nhiều tiện ích công dân số như chữ ký số cá nhân, dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tích hợp giấy phép lái xe và thẻ bảo hiểm y tế vào tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, thanh toán không dùng tiền mặt; trải nghiệm không gian AI, dữ liệu số giới thiệu lịch sử, văn hóa, du lịch Khánh Hòa, thực tế ảo, tăng cường và các mô hình số hóa 3D. Ngày hội dự kiến thu hút hơn 1.000 lượt đại biểu cùng trên 10.000 lượt người dân, du khách.

Trước đó, chiều 23/10 chuỗi hoạt động chuyên môn của Ngày hội đã được tổ chức với Hội nghị “Giải pháp chuyển đổi số tại địa phương” tại phường Bắc Nha Trang.

Hội nghị tập trung vào 7 nhóm vấn đề, từ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, mô hình chuyển đổi số cấp xã, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu, bản đồ số, chuyển đổi số hộ kinh doanh đến thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP, trợ lý trí tuệ nhân tạo trong cơ quan nhà nước và các nền tảng phục vụ chuyển đổi xanh. Các nội dung này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Khánh Hòa đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra yêu cầu mới về liên thông dữ liệu, sử dụng nền tảng dùng chung và năng lực số của đội ngũ cán bộ ở cơ sở.