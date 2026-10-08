Khánh Hòa thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030, nhằm mục tiêu đưa kinh tế số trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới quản trị, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 kinh tế số chiếm 35% GRDP, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có ít nhất 80% doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sử dụng nền tảng số trong quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh; hỗ trợ ít nhất 1.000 DNNVV nâng cao năng lực số, 60 doanh nghiệp thử nghiệm, ứng dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ tối thiểu 100 doanh nghiệp công nghiệp, thương mại triển khai chuyển đổi số và phát triển sản xuất thông minh; hình thành 3 - 5 mô hình DNNVV tiêu biểu để nhân rộng.

Công nghệ mới được giới thiệu tại khu trưng bày được tổ chức nhân Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa.

Trong lĩnh vực thương mại, Khánh Hòa đặt mục tiêu tỷ trọng thương mại điện tử đạt tối thiểu 20% tổng mức bán lẻ; 45% DNNVV tham gia các sàn thương mại điện tử lớn và hơn 80% hộ kinh doanh, cơ sở bán lẻ hiện đại áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Đối với du lịch, tối thiểu 70% cơ sở lưu trú ứng dụng nền tảng số quản trị, kết nối hệ sinh thái du lịch thông minh.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế biển, tỉnh phấn đấu số hóa 100% sản phẩm OCOP, nông thủy sản đặc trưng về vùng nuôi, trồng và truy xuất nguồn gốc điện tử. Ít nhất 80% doanh nghiệp logistics được hỗ trợ ứng dụng giải pháp số, kết nối chuỗi cung ứng và hệ thống “Siêu cảng số”.

Kế hoạch cũng chú trọng phát triển hạ tầng số, dữ liệu dùng chung, 5G, IoT, trung tâm dữ liệu và nền tảng số phục vụ doanh nghiệp; xây dựng mạng lưới 10 - 15 tổ chức, chuyên gia, tư vấn viên chuyển đổi số cấp tỉnh. Cùng với đó, đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ pháp lý, bảo đảm an ninh mạng và an toàn dữ liệu cho doanh nghiệp.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai theo từng lĩnh vực. Qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái số đồng bộ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần đưa kinh tế số trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng của tỉnh.

MÃ PHƯƠNG