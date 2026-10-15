Khánh Hòa thông qua 25 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội

Kỳ họp do ông Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Tham dự còn có ông Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hoà Lâm Đông phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Lâm Đông cho biết, các nghị quyết được xem xét tại kỳ họp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm 2026 và các năm tiếp theo.

Ông Lâm Đông đề nghị đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm, bảo đảm nghị quyết ban hành sát thực tiễn và có tính khả thi.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026–2030; quy định chế độ hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và một số chính sách liên quan đến hoạt động công vụ.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Trong lĩnh vực đất đai, các đại biểu thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

HĐND tỉnh cũng thống nhất chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Resort Spa nho - Trang trại trồng nho - Nhà máy sản xuất rượu vang nho Ninh Thuận tại xã Vĩnh Hải.

Đáng chú ý, HĐND tỉnh thông qua hai đề án công nhận xã Cam Lâm và xã Ninh Phước là đô thị loại III, đồng thời tán thành đề án thành lập hai phường trên cơ sở nguyên trạng hai xã này.

Các nghị quyết khác tập trung vào quy định mức thu, nộp và quản lý một số loại phí; hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số thuộc các địa bàn theo quy định; giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập; chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hoạt động thể thao.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

HĐND tỉnh cũng thông qua các nghị quyết liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân bổ biên chế công chức năm 2026.

Phát biểu bế mạc, ông Lâm Đông nhấn mạnh Kỳ họp thứ 3 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và tiến độ.

Trong đó, tỉnh cần điều hành ngân sách chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai cũng cần được tăng cường nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần triển khai hiệu quả chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, bảo đảm hoạt động của bộ máy chính quyền thông suốt, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.