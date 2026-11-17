Ngày 16-11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành thông báo về việc nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Ngày Văn hóa Việt Nam: Nghỉ 1 ngày

Theo đó, đối với Ngày Văn hóa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị khác được nghỉ 1 ngày, vào thứ Ba (24-11-2026) và hưởng nguyên lương.

Nghỉ Tết dương lịch 1 ngày

Đối với Tết Dương lịch năm 2027, ngày nghỉ theo quy định là thứ Sáu (1-1-2027). Trong đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần sẽ nghỉ 3 ngày liên tục, từ ngày 1 đến hết ngày 3-1-2027, bao gồm 1 ngày nghỉ Tết Dương lịch và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ Bảy và Chủ nhật chủ động bố trí lịch nghỉ phù hợp với chương trình, kế hoạch công tác, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Nghỉ Tết Âm lịch 5 ngày

Đối với Tết Âm lịch năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên được nghỉ bù 2 ngày.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị nghỉ cố định vào thứ Bảy và Chủ nhật sẽ nghỉ 7 ngày liên tục, từ ngày 4-2-2027 (28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết ngày 10-2-2027 (mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để chủ động sắp xếp, bố trí lịch nghỉ phù hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động lựa chọn cho người lao động nghỉ theo một trong các phương án sau: Nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi; nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

UBND tỉnh khuyến khích các đơn vị áp dụng lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2027 như đối với các cơ quan thực hiện chế độ nghỉ cố định vào thứ Bảy, Chủ nhật; đồng thời bảo đảm đầy đủ các chế độ theo quy định và khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức và Nhân dân; trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức, viên chức ứng trực để xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong các dịp nghỉ nêu trên.

Các cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau các dịp nghỉ nêu trên.

K.D