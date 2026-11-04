Khánh Hòa thí điểm mô hình cảng xanh tại 6 khu bến cảng biển

Bến cảng Nhà máy đóng tàu Hyundai Việt Nam.

“Đề án chuyển đổi và phát triển cảng xanh tại Khánh Hòa” sẽ xây dựng bộ giải pháp đáp ứng và tổ chức áp dụng thí điểm bộ tiêu chí cảng xanh theo Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02:2022/CHHVN. Đến năm 2030, Khánh Hòa hình thành nhóm bến cảng thí điểm được công bố đạt tiêu chí cảng xanh; 100% bến cảng đầu tư xây dựng mới đáp ứng tiêu chí cảng xanh; các bến chưa đạt có kế hoạch khắc phục theo từng nhóm tiêu chí.

Các cảng biển tại Khánh Hòa phát triển điện mặt trời áp mái, điện hóa từng bước thiết bị làm hàng và đầu tư thí điểm hệ thống cấp điện bờ (OPS) tại bến trọng điểm. Việc hỗ trợ kiểm kê phát thải khí nhà kính và vận hành hệ thống đo đạc - báo cáo - thẩm định (MRV) cấp cụm cảng được áp dụng theo quy định, làm cơ sở tiến tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, phạm vi nghiên cứu và thực hiện cảng xanh gồm: khu bến Bắc Vân Phong, khu bến Nam Vân Phong, khu bến Nha Trang, khu bến Cam Ranh, khu bến Cà Ná và khu bến Ninh Chữ. Đối với khu vực Trường Sa, xanh hóa gắn với yêu cầu kết hợp quốc phòng - dân sự.

Kết quả chấm điểm sơ bộ đối với 18 bến cảng đang khai thác: 4/18 bến cảng có kết quả tự chấm điểm sơ bộ từ 3,5 điểm trở lên, gồm: Bến cảng Nhà máy đóng tàu Hyundai Việt Nam (4,3 điểm), Bến cảng xăng dầu K662 (3,8 điểm), Bến cảng quốc tế Cam Ranh (3,7 điểm) và Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong (3,5 điểm). Toàn cụm cảng có điểm bình quân đạt gần 2,5/5 điểm, tương đương 50% thang điểm.

Ông Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin, kết quả chấm điểm là số liệu sơ bộ phục vụ định hướng, được chuẩn hóa khi các doanh nghiệp cảng hoàn thành hồ sơ tự đánh giá kèm minh chứng. Kết quả này không thay thế việc đánh giá, công bố hoặc công nhận theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Hướng tới phát triển cảng xanh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn doanh nghiệp cảng xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch phát triển cảng xanh và lập báo cáo thường niên. Địa phương khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 14001, ISO 45001 và ISO 50001. Cùng với đó, cấp tỉnh thực hiện đào tạo, tập huấn, xúc tiến, quảng bá cảng xanh và nghiên cứu hình thành cơ chế ghi nhận, biểu dương.

Áp dụng khung tiêu chí cảng xanh theo Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02:2022/CHHVN gồm 3 tiêu chí chính: Cam kết và sẵn sàng - trọng số 30%, tương ứng 1,5 điểm; Hành động và thực hiện - trọng số 50%, tương ứng 2,5 điểm; Hiệu lực và hiệu quả - trọng số 20%, tương ứng 1,0 điểm.