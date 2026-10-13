Khánh Hòa thí điểm miễn thị thực cho khách Trung Quốc đi theo đoàn

Ngày 12/10, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang thay mặt Chính phủ ký Nghị quyết số 325/NQ-CP về việc thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đến Việt Nam du lịch theo đoàn trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Theo Nghị quyết số 325/NQ-CP, Du khách phải sử dụng chuyến bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đồng thời nhập cảnh và xuất cảnh qua cùng cửa khẩu này. Ảnh minh họa

Theo Nghị quyết, chính sách áp dụng đối với công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị sử dụng, không bao gồm người mang hộ chiếu Đặc khu hành chính Hồng Kông, Ma Cao (Trung Quốc).

Để được hưởng chính sách miễn thị thực, du khách phải tham gia đoàn từ hai người trở lên, theo chương trình du lịch trọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức.

Phạm vi du lịch được giới hạn trong địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Du khách phải sử dụng chuyến bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đồng thời nhập cảnh và xuất cảnh qua cùng cửa khẩu này.

Như vậy, chính sách thí điểm không áp dụng cho tất cả công dân Trung Quốc đến Việt Nam, mà chỉ dành cho khách du lịch theo đoàn đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại Nghị quyết.

Nghị quyết số 325/NQ-CP quy định thời gian thực hiện chính sách miễn thị thực từ ngày ký ban hành, tức 12/10/2026, đến hết ngày 31/12/2027.

Để triển khai, Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn về quy trình, phương thức tổ chức chương trình miễn thị thực đối với các đoàn khách Trung Quốc tham gia tour trọn gói có thời gian không quá 30 ngày.

Bộ này đồng thời có trách nhiệm xây dựng tiêu chí, nguyên tắc lựa chọn và quản lý các doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tham gia chương trình; phối hợp với địa phương tổ chức thực hiện, bảo đảm quản lý khách du lịch hiệu quả.

Cùng với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm đưa chính sách đến các doanh nghiệp du lịch và du khách thuộc diện được áp dụng.

Bộ Công an được giao chủ trì hướng dẫn thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú đối với công dân Trung Quốc tham gia các chương trình du lịch trọn gói thuộc diện miễn thị thực.